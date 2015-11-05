Bu rehber size ExpressVPN hesabınızın şifresini nasıl değiştireceğinizi gösterir. Şifrenizi ExpressVPN uygulamanızdan değiştiremezsiniz, yalnızca ExpressVPN web sitesinden değiştirebilirsiniz.
ExpressVPN hesabınızın şifresini değiştirmek için:
- ExpressVPN hesabınıza giriş yapın.
- Şifreyi Değiştir‘i seçin.
- Geçerli şifrenizi ve yeni şifrenizi girin.
- Yeni şifreyi gönder‘e tıklayın.
“Şifre başarıyla güncellendi” şeklinde bir mesaj göreceksiniz
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