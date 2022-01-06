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Önemli: ExpressVPN Keys şu anda tüm kullanıcılara kademeli olarak Windows, Mac ve Linux’ta bir ExpressVPN Keys şu anda tüm kullanıcılara kademeli olarak Windows, Mac ve Linux’ta bir Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla ve ExpressVPN iOS ve Android uygulamasıyla sunulmaktadır.

Bu rehber, güçlü bir birincil şifreyi nasıl oluşturacağınızı gösterecektir. Birincil şifrenizi oluştururken veya değiştirirken bir sorun yaşıyorsanız sorun giderme bölümüne başvurun.

Verilerinizi koruyan şey birincil şifrenizdir. Şifre yöneticisinde kaydettiğiniz giriş bilgilerine yalnızca sizin erişmenizi ve şifrelerini çözmenizi sağlar. Birincil şifreniz, hiç kimsenin tahmin edememesi ve kolayca hatırlayabilmeniz için hem güvenli hem de hatırlanması kolay olmalıdır.

Eşsiz yapın

Asla aynı şifreyi birden çok hesapta kullanmayın. Birincil şifreniz için, ExpressVPN dâhil olmak üzere diğer uygulamalarda ve web sitelerinde kullanmadığınız yeni bir şifre oluşturun.

Hatırlanabilir yapın

Birincil şifrenizi belirlerken, en az 12 karakterden oluşacak uzun bir şifre oluşturmak için birden fazla kelime girmeyi deneyin.

Gerekirse birincil şifrenizi hatırlamak için bu kelimelerden bir öykü oluşturun. Şifreniz “KuruPastaDinozorSu?” ise, “Kuru pasta yiyen dinozor su içti mi?” sorusunu hatırlayın.

Kelimelerin arasına tire gibi bir ayırıcı ekleyerek şifrenizi daha kolay hatırlanabilir yapabilirsiniz. Örneğin “Kuru-Pasta-Dinozor-Su?”. Çok fazla sembol kullanmanız önerilmez çünkü bir cihazda bulunan bir sembol başka bir cihazda bulunmayabilir.

Basit ve zayıf şifrelerden kaçının

“Elma” veya “çocuk” gibi yaygın kelimeler, yer adları, aile üyelerinin adları ve doğum günü veya yıl dönümü gibi belirli tarihleri kullanmaktan kaçının. Yaygın olmayan kelimeleri kullanmak şifrenizin kırılmasını zorlaştırır; hatalı yazılan kelimeler bunu daha da zorlaştırır.

Karakterlerin sembollerle değiştirldiği yaygın kullanımlardan kaçının. Örneğin, “Parola” için “P4ro14”.

Ardışık harfleri, sayıları veya klavye tuşlarını asla kullanmayın. Örneğin, “abcde45678” veya “qwerty12321”.

Birincil şifrenizi oluşturduktan sonra birkaç defa girmeyi deneyin. Birincil şifrenizi gelecekte unutursanız şifre yöneticisine erişmek için kurtarma kodunu kullanmanız gerekecektir.

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