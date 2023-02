Os melhores sites .onion da dark web

A deep web é a parte da internet que não é indexada pelos mecanismos de busca. Uma parte da deep web é a dark web, que existe dentro de redes de proxy em camadas – conhecidas como darknets. Dessas darknets, o Tor é de longe a maior.

A Rede Tor é composta por milhares de servidores chamados relés. Quando você navega na rede usando o navegador Tor, seus dados não são transmitidos diretamente entre seu computador e o servidor. Em vez disso, eles são enviados aleatoriamente entre pelo menos três desses relés antes de chegar ao seu destino. Os dados que você visualiza podem viajar ao redor do mundo várias vezes antes de chegarem até você!

Isto pode ser ineficiente, mas também torna a atividade na Web mais difícil de ser rastreada. Além disso, seus dados de navegação são criptografados de forma que os relés não são capazes de ver seu destino, conteúdo ou origem simultaneamente.

Você pode usar esta técnica para esconder a sua identidade e localização dentro da dark web, e um provedor de serviços também pode esconder a localização dele. Isto torna possível hospedar sites que são mais difíceis de serem derrubados ou censurados, mas também tem sido associado à atividades criminosas.

Dentro da dark web, os sites não podem usar nomes de domínio comuns. Em vez disso, eles usam nomes de pseudo-domínios terminados em .onion. Estes nomes de domínio não são registrados numa autoridade central mas, sim, são derivados de chaves criptográficas.

Isto significa que não há registros oficiais associados a eles, e eles não podem ser facilmente apreendidos. Mas isso também significa que eles nem sempre são facilmente legíveis.

As conexões dentro da Rede Tor são criptografadas de ponta a ponta por padrão, o que significa que não há necessidade de uma camada de criptografia separada, como acontece com os sites regulares. Como resultado, a maioria dos sites onion não tem o S em HTTPS. Desde que sua conexão seja segura, o Navegador Tor mostrará uma cebola em vez do ícone comum de cadeado.

Mas que tipo de sites são hospedados nesta darknet? O que eles fazem, e por que eles estão lá?

(Nota: Você precisará do Navegador Tor para abrir todos os links para os sites .onion neste artigo e para acessar a dark web. Você pode obter o navegador Tor aqui.)

1. ProPublica

http://www.propub3r6espa33w.onion/

A primeira publicação on-line que ganhou um Pulitzer é agora também a primeira grande publicação com um endereço .onion.

A ProPublica faz muitas coisas de maneira diferente. Suas fontes de financiamento são a deep wallet da Fundação Sandler e várias outras organizações similares.

Navegar o trabalho da ProPublica através de seu site .onion funciona bem, e a própria existência do site é uma grande vitória para a privacidade e a liberdade de expressão.

2. Facebook

http://www.facebookcorewwwi.onion/



Por que uma das maiores organizações conhecidas por sua postura invasiva sobre privacidade e política controversa de identificação clara teria um endereço .onion?

Embora o Facebook possa coletar tudo o que você diz e faz em sua plataforma, ele não está disposto a compartilhar estas informações com outras pessoas. O Facebook também está muito consciente das tentativas de muitos governos de restringir o acesso a uma ferramenta que permite que estranhos em toda a web falem e colaborem livremente.

O endereço .onion do Facebook não facilita muito a manutenção de uma conta anônima, mas torna o Facebook mais acessível em locais onde ele é censurado.

3. DuckDuckGo

http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/



Procurando por conteúdo mas não quer abrir mão de sua privacidade? O DuckDuckGo é uma ótima alternativa ao Google. A atividade de busca não é registrada por padrão. Mesmo sem a capacidade de aprender sobre seu comportamento ou monitorar seu e-mail e navegação, o DuckDuckGo fornece resultados decentes. O que levanta a questão: as técnicas de vigilância extensiva do Google são realmente necessárias?

No Tor, o Google se torna irritante de usar, porque frequentemente sujeita os buscadores a captchas a provar que eles são humanos. Mas o DuckDuckGo se sobressai na velocidade, confiabilidade e privacidade.

4. Wasabi Wallet

http://wasabiukrxmkdgve5kynjztuovbg43uxcbcxn6y2okcrsg7gb6jdmbad.onion



A Wasabi Wallet é uma carteira Bitcoin que não apenas esconde todos os seus dados na Rede Tor, mas também permite que você “junte” suas transações com outros para aumentar seu anonimato. Isto torna incrivelmente difícil descobrir a quem você está pagando.

O processo tem uma taxa de custo, mas ao contrário de outros serviços de “tumbler” ou “mixing”, não há risco de que a Wasabi ou qualquer um de seus usuários possa enganar-lhe e roubar suas moedas.

5. Riseup

http://vww6ybal4bd7szmgncyruucpgfkqahzddi37ktceo3ah7ngmcopnpyyd.onion



Riseup é um provedor de e-mail dirigido por voluntários para ativistas em todo o mundo.

Fundado em 1999 por ativistas de Seattle, a empresa cresceu para mais de seis milhões de usuários no mundo inteiro. Eles publicam uma newsletter em vários idiomas e, além do site, executam todos os seus serviços através da rede Onion; incluindo os serviços de e-mail e chat.

6. Archive.today

http://archivecaslytosk.onion/



Archive.today (anteriormente conhecido como Archive.is) é uma plataforma que visa preservar o patrimônio cultural e científico da web.

Fundado em 2012, ele armazena capturas de tela de sites, tornando possível “voltar no tempo” e ver como eram os sites e quais informações eles continham.

O Archive.today é considerado uma ferramenta importante para acompanhar as mudanças através de sites governamentais e corporativos, preservar o patrimônio cultural e manter o conhecimento fora do alcance dos autocratas. Você pode arquivar qualquer site que desejar, ou recuperar registros históricos se eles estiverem disponíveis.

7. A CIA

http://ciadotgov4sjwlzihbbgxnqg3xiyrg7so2r2o3lt5wz5ypk4sxyjstad.onion



O Tor tem uma história improvável. Ele foi inicialmente desenvolvido pela Marinha dos EUA para ajudar os informantes morando em países estrangeiros à retransmitirem informações em segurança. A partir dessa ideia, a CIA lançou um site Onion para ajudar as pessoas em todo o mundo a acessarem seus recursos de forma segura.

8. Keybase

http://fncuwbiisyh6ak3i.onion



O Keybase é um serviço de identidade empolgante que visa facilitar a conexão e junção das suas identidades online de forma criptogrática. Você pode carregar sua chave PGP, ou fazer com que o site crie uma para você, e usá-la para vincular criptograficamente seu perfil no Twitter, conta no Github ou endereço Bitcoin.

O Keybase aumenta muito o nível de dificuldade para os criminosos que querem impersonar você.

9. The Hidden Wiki

https://thehiddenwiki.org/



Como você descobre conteúdo onde os mecanismos de busca não conseguem chegar? Assim como nos velhos tempos da Internet, a dark web mantém vários indexadores de sites e o Hidden Wiki é um deles.

Esta Wikipedia, editada pela comunidade, contém vários links para uma grande variedade de serviços e páginas circulando na dark web. Muitos desses links estão fora do ar, e muitos outros estão ligados a golpes ou atividades potencialmente ilegais. Clique com cautela!

É o único site desta lista que já está rodando na versão URL onion mais segura, a versão 3.

Mais links interessantes da dark web

Essa é a lista de domínios .onion da ExpressVPN que merecem uma visita, mas isto não é nem mesmo a ponta do iceberg. Há muito conteúdo lá (fique avisado, porém, que nem tudo lá é bom).

Também recomendamos estes sites:

A BBC: https://www.bbcnewsv2vjtpsuy.onion/

CryptoMe: http://h2am5w5ufhvdifrs.onion/

Deep Web Radio: http://76qugh5bey5gum7l.onion/

The New York Times: https://www.nytimes3xbfgragh.onion/

The Pirate Bay: https://uj3wazyk5u4hnvtk.onion/

Protonmail: https://protonirockerxow.onion/

We Fight Censorship: http://3kyl4i7bfdgwelmf.onion

ZeroBin: http://zerobinqmdqd236y.onion/

Mas, lamentamos informar que o Onion não tem um site onion: https://www.theonion.com/

Quais são os seus sites .onion favoritos? Há algum site que você gostaria que tivesse um endereço .onion? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo!

Perguntas frequentes sobre a dark web: mais sobre sites onion

Para que são usados os sites onion?

Os sites onion são usados para diversos fins, mas o ponto comum é a privacidade e o anonimato, tanto para usuários quanto para provedores de serviços. É quase impossível rastrear a atividade em sites onion, incluindo as identidades das pessoas que os usam.

Naturalmente, isso torna a dark web um terreno fértil para atividades ilegais. Mas os sites onion também podem servir a objetivos mais nobres, como fornecer acesso à informação e jornalismo independente em países com censura governamental. Ativistas, denunciantes (whistle blowers) e jornalistas também usam a dark web para se comunicar de forma segura com fontes e organizações de notícias.

É ilegal visitar sites onion?

Não é ilegal visitar nenhum dos sites onion listados acima. Mas, como a dark web contém atividades ilegais, não podemos garantir que você não encontrará material ilícito à medida que se aprofunda nela, nem ninguém pode garantir que sua atividade permanecerá completamente não rastreável. É por isso que dizemos para explorar por sua conta e risco!

Que tipo de conteúdo está na dark web?

Como mencionado acima, grande parte do conteúdo na dark web é o mesmo que você pode encontrar na Internet normal (notícias, quadros de mensagens, serviços da web), mas acessível em uma plataforma mais anônima.

Alguns conteúdos, no entanto, estão disponíveis apenas em sites onion para evitar que sejam descobertos pelas autoridades policiais: sites de gore e outras mídias ilegais e mercados que vendem itens ilegais, como drogas, armas e documentos falsos.

Nem precisamos dizer que não toleramos nenhum conteúdo proibido por lei.

O que você pode comprar na dark web?

Você pode comprar quase tudo na dark web com Bitcoin e outras criptomoedas, de móveis de segunda mão à drogas ilegais, pornografia, animais exóticos e todo tipo de serviços prestados por criminosos.

Mas isso não significa que você deve fazer isso! Como dito acima, não toleramos nenhuma atividade – na darknet ou não – que seja proibida por lei.

É possível acessar a dark web com uma VPN?

Sim, você pode se conectar a um servidor VPN antes de iniciar o navegador Tor para ocultar seu endereço IP de qualquer nó na rede Tor e impedir que sua operadora de rede saiba que você está usando o Tor.

Esse método é chamado de Tor sobre VPN e é uma ótima maneira de aumentar sua privacidade enquanto você utiliza o Tor.

