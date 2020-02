Wykorzystaj w pełni swój Google Chromebook

Co to jest Google Chromebook? Chromebooki to laptopy z systemem operacyjnym Google Chrome OS. Są zazwyczaj lekkie, bez dodatków i w dobrej cenie. Chromebooki są produkowane przez kilka znanych marek komputerowych - w tym Samsung, Acer, Dell, HP i Asus. Ale Google tworzy również własne wersje, jak premium Pixelbook.

Gdy używasz ExpressVPN na swoim Chromebooku, możesz:

Ominąć "dławienie" dostawcy usług internetowych podczas oglądania seriali i filmów na platformach streamingowych takich, jak Netflix, Hulu, Amazon Prime Video lub BBC iPlayer. Gdy Twój ruch internetowy jest ukryty przez VPN, Twój dostawca usług internetowych nie może dłużej dyskryminować Cię ze względu na to, co robisz online. Przeczytaj więcej o tym, jak ExpressVPN omija "dławienie".

Zaszyfrować swoje połączenie na tablecie. ExpressVPN szyfruje Twoje dane, co uniemożliwia osobom trzecim szpiegowanie Cię. Przeczytaj więcej na temat bezpieczeństwa online.