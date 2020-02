Listen over smart-TV-enheter er for lang til å garantere at alle vil kunne bruke ExpressVPN direkte. De fleste Android-TV-ene kan kjøre ExpressVPNs VPN-app for Android uten problemer. Samsung Smart TV kan ikke kjøre VPN-programvare, men de kan bruke ExpressVPNs MediaStreamer-tjeneste. For spesifikke råd, kontakt kundestøtte eller sjekk vår veiledning for populære enheter.

Uavhengig av det ovennevnte, kan imidlertid alle enheter med en internettilkobling koble til ExpressVPN gjennom en VPN-aktivert Wi-Fi-ruter.