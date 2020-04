Jeg vil gjerne si at jeg var ekstremt fornøyd med ExpressVPN da barna mine og jeg var i Asia. Vi hadde hjemmeundervisning, og det var viktig at vi kunne nå de nettsidene fra Asia med akseptabel responstid. Jeg kunne også oppdatere venner og familie via Facebook. Vi er tilbake i USA og trenger ikke VPN mer, men jeg vil sterkt anbefale ExpressVPN til venner og vil abonnere igjen når jeg reiser tilbake til Asia!

Joan