For å forstå hvordan et VPN fungerer, hjelper det å først forstå hvordan internettilkoblingen din fungerer uten et.

Uten et VPN

Når du går inn på et nettsted uten et VPN, blir du koblet til det nettstedet via internettleverandøren din. Internettleverandøren tildeler deg en unik IP-adresse som kan brukes til å identifisere deg av nettstedet. Fordi internettleverandøren din håndterer og dirigerer all trafikken din, kan de se hvilke nettsteder du besøker. Aktiviteten din kan kobles til deg via denne unike IP-adressen.

Med et VPN

Når du kobler til internett med et VPN, etablerer VPN-appen på enheten din (også kalt en VPN-klient) en sikker tilkobling med en VPN-server. Trafikken din går fremdeles via internettleverandøren din, men internettleverandøren kan ikke lenger lese den eller se sluttmålet dens. Nettstedene du besøker kan ikke lenger se din opprinnelige IP-adresse, men bare IP-adressen til VPN-serveren som deles av mange andre brukere og regelmessig endres.