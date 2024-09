Il est difficile pour un VPN gratuit de rivaliser avec les fonctionnalités et le service d'un fournisseur payant de qualité. Avec les VPN gratuits, vous serez probablement confronté à des connexions lentes à cause d'un nombre important d'utilisateurs sur des réseaux de qualité inférieure, à l'absence de support client, à une sécurité insuffisante et à un nombre restreint de localisations VPN.

En moyenne, les VPN coûtent environ 10 $ par mois. Cependant, de nombreuses options sont disponibles sur le marché, en fonction de la qualité du service et de la sécurité apportée aux utilisateurs.

En tant que fournisseur payant premium, ExpressVPN peut offrir des connexions optimisées pour une vitesse élevée, plus de sécurité et de stabilité, ainsi qu'un choix de localisations seveurs parmi 105 pays dans le monde. De plus, notre équipe de support client dédiée est disponible 24h/24 et 7j/7 si vous avez des questions.