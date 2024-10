Tunneling är en process där varje datapaket kapslas in i ett annat datapaket. Det gör det svårare för tredje part att läsa av det under transporten.

När du går in på en webbplats utan VPN ansluts du dit genom din internetleverantör, som tilldelar dig en unik IP-adress som används för att identifiera dig på webbplatsen. Eftersom din internetleverantör hanterar och dirigerar all din trafik kan den se vilka webbplatser du besöker. Och din aktivitet kan kopplas till dig via den unika IP-adressen.

När du ansluter till en säker VPN-server skickas din trafik via en krypterad tunnel som ingen kan se in i. Det gäller även hackare, regeringar och din internetleverantör.

Need help? Chat with us!