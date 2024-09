VPN:mme on helppokäyttöinen, ja takuumme on vaivaton. Jos et ole tyytyväinen, palautamme rahasi. Ei lisävaivaa, ei riskejä.

Suosittelemme yhdistämään ExpressVPN:ään aina kun laitteesi on yhteydessä internetiin, vaikket sitä aktiivisesti käyttäisikään. Kun sovelluksemme on käynnissä taustalla, saat mielenrauhan tietäen, että yksityisyytesi on aina turvattu.

Kuten kaikki sovellukset, myös VPN kuluttaa jonkin verran laitteesi akkua. Tämä on yksi syistä, miksi ExpressVPN kehitti Lightwayn , ainutlaatuisen VPN-protokollan, joka kuluttaa vähemmän akkua kuin muut protokollat. Lisäksi se on nopea, ja meidän on helpompi tehdä sille tarkastuksia ja ylläpitää sitä.

ExpressVPN:llä on sovellus iOS- ja Android-laitteille, ja palvelun käyttäminen mobiililaitteella on vaivatonta. Koska yhä useampi verkkotoimistamme, kuten pankkipalvelut, suoratoistaminen ja viestittely, tapahtuu puhelimilla ja tableteilla, on erityisen tärkeää suojata tiedot näillä laitteilla VPN:n avulla – erityisesti julkista Wi-Fi-verkkoa käytettäessä.

Laiton toiminta on kuitenkin aina laitonta, käytitpä VPN:ää tai et.

Ilmaisen VPN:n on vaikea kilpailla maksullisen palvelun kanssa ominaisuuksien ja palvelun laadusta. Ilmainen VPN tarjoaa todennäköisesti käyttökokemuksen, jossa yhteysnopeudet ovat käyttäjätulvan vuoksi heikkoja, asiakaspalvelua ei ole tarjolla, turvallisuus on luokatonta ja VPN-palvelinsijainteja on käytettävissä rajallinen määrä.

Tor (lyhenne sanoista The Onion Router) on ilmainen palvelimien eli ”solmujen” verkosto, jossa internet-liikenne reititetään sattumanvaraisesti näiden solmujen lävitse niin, että tiedon alkuperää ei voida jäljittää.

Tunnelointi on prosessi, jossa jokainen datapaketti kapseloidaan toisen datapaketin sisään. Tämän vuoksi kolmansien osapuolten on vaikeampaa lukea liikkuvaa tietoa.

Tässä on kuitenkin joitakin tilanteita, joissa VPN on erityisen hyödyllinen:

Jos yksityisyys on sinulle tärkeää, kannattaa sinun käyttää VPN:ää aina, kun muodostat yhteyden internetiin . VPN-sovellus toimii laitteessasi taustalla, joten se ei ole lainkaan tiellä, kun käytät muita sovelluksia, suoratoistat sisältöä ja selaat verkkoa. Lisäksi saat mielenrauhan tietäen, että yksityisyytesi on aina suojattu.

Käyttämällä VPN:ää voit vaihtaa IP-osoitteesi . IP-osoite on yksilöity numerosarja, joka identifioi sinut sekä sijaintisi maailmalla. Uuden IP-osoitteen ansiosta henkilöllisyytesi ja sijaintisi selvittäminen on paljon vaikeampaa, joten voit selata verkkoa yksityisemmin. ExpressVPN:llä voit olla virtuaalisesti 105 eri maassa , kuten Suomessa , Ruotsissa , Virossa ja Yhdysvalloissa .

Meidät on kruunattu parhaaksi VPN:ksi CNET:n, TechRadarin, The Vergen ja monien muiden toimesta.

