Neem de beste Nintendo Switch VPN.

Hoe stelt u ExpressVPN in voor Nintendo Switch

Gebruik onze MediaStreamer dienst

Met MediaStreamer kunt u content kijken die anders mogelijk niet beschikbaar zou zijn. Het is eenvoudiger in te stellen maar biedt niet dezelfde bescherming of game-voordelen die een VPN biedt. (Kom erachter hoe u MediaStreamer op Nintendo Switch instelt.)

Maak verbinding met een router met wifi

Met ExpressVPN op uw router heeft u alle privacy en veiligheid van een VPN voor elk nieuw apparaat, zoals uw Nintendo Switch. Beschermd worden is zo eenvoudig als verbinding maken met uw wifi netwerk. (Niet klaar voor een VPN router? Kies er in plaats daarvan voor uw Mac of Windows computer te gebruiken als "virtuele router".)