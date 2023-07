Met een VPN kun je alle geospecifieke content zien die je wilt, in de wetenschap dat de websites die je bezoekt niet jouw persoonlijke IP-adres en andere privé-informatie kunnen verzamelen. Als je je digitale privacy en anonimiteit op prijs stelt, zou je een VPN moeten gebruiken voor al je online activiteiten en op al je apparaten.

Het gebruiken van een VPN zorgt er ook voor dat derden je informatie niet kunnen onderscheppen terwijl het onderweg is. Een VPN is vooral nuttig als je een openbaar wifi-netwerk gebruikt, bijvoorbeeld in hotels of op luchthavens als je op reis bent, of in cafés of coworkingplekken als je op afstand werkt.

Heb je een IP-adres nodig in een ander land? ExpressVPN heeft servers in 94 landen, waaronder de VS, het VK, Canada, Australi√ę en nog veel meer.