숫자는 거짓말을 하지 않습니다. 전 세계적으로 수백만 명의 사람들이 자극적인 드라마와 이국적인 휴가지의 로맨틱한 매력에 사로잡혀 리얼리티 TV 연애 프로그램을 정주행하고 있습니다. 여름 휴가가 한창인 지금, 리얼리티 TV의 은밀한 쾌락을 현실화하는 건 어떠세요?

각 연애 프로그램 속 호화 빌라를 살펴보고 일주일 숙박비를 알아봅니다.

정확한 위치를 찾고 프로그램의 성공률을 기준으로 휴가지의 순위를 매겼습니다.

밀프의 저택 , 더 배철러렛 , 러브 아일랜드 , Married at First Sight , Farmer Wants a Wife 등의 인기 시리즈 중에서 참가자가 사랑을 찾는 데 가장 성공적인 시리즈는 무엇일까요?

전 세계적으로 가장 사랑받는 10개의 연애 프로그램에서 몇 커플이 탄생했고 그 중 몇 커플이 여전히 함께 하는지 그리고 이국적인 휴가지가 참가자의 연애 생활에 미치는 영향을 조사합니다.

좋아하는 연애 프로그램의 다음 시즌을 안전하게 시청하도록 하는 리얼리티 TV VPN을 이용하여 소파에 앉아 열대 지방으로 여행을 떠나세요. 휴가가 필요하세요? 다음 10개의 연애 프로그램 촬영지 중 한 곳에 머물 계획을 세우며 사랑이 가득한 여름을 준비하세요.

최고 인기 연애 프로그램 속 휴가지 15곳

영감을 찾는 연애 젬병 낭만주의자든 아니면 최고의 도피처를 찾는 커플이든, ‘오래 지속되는 사랑 지수’ 순으로 순위가 매겨진, 사랑의 마법이 펼쳐지는 가장 매력적인 배경을 알아보세요(아래의 연애 프로그램은 얼마나 성공적일까요? 부분 참고). 태양이 내리쬐는 해변, 럭셔리한 도시 탈출, 매력적인 전원 휴양지를 만나보세요.

캘리포니아, 아구라힐스

빌라 드 라 비나 (Villa de la Vina)

$180,000/주

더 배철러렛, 미국 시즌 20

2. 호주, 헌터 밸리

더 컨벤트 (The Convent)

$2,733/주

Farmer Wants a Wife, 호주 시즌 13

자메이카, 몬테고베이

그랜드 팔라디움 레이디 해밀턴 리조트 & 스파 (Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa)

$4,750/주

Married at First Sight, 미국 시즌 16

하와이, 마우이

안다즈 마우이 키헤이 리조트 (Andaz Maui’s Kihei Resort)

$23,136/주

템테이션 아일랜드, 미국 시즌 5

스페인, 그란 카나리아

MTV의 글로벌 프로덕션 빌라 대안

$5,500 USD/주

Are You the One?, 미국 시즌 9

태국, 코사무이

Chaweng 5066 빌라 대안

$14,334/주

Are You the One?, 독일 VIP 시즌 3

멕시코, 리비에라 마야

TRS 유카탄 호텔 (TRS Yucatan Hotel)

$2,885/주

러브 아일랜드, 미국 시즌 4

일본, 오키나와

호시노야 오키나와 리조트

$19,728/주

러브 아일랜드, 일본 시즌 1

스페인, 마요르카

사 빈야사

$4,722/주

러브 아일랜드, 영국 시즌 10

그리스, 코르푸

Edoardo 빌라 대안

$10,739/주

러브 아일랜드, 스웨덴 시즌 3

멕시코, 바하칼리포르니아

오키드 하우스 바하

$5,805/주

밀프의 저택, 미국 시즌 1

카리브 해, 터크스 케이커스 제도

에메랄드 파빌리온

$35,700/주

투 핫!, 미국/영국 시즌 5

멕시코, 푼타미타

카사 타우 (Casa Tau)

$100,427/주

투 핫!, 브라질 시즌 1

스페인, 마르베야

빌라 사샤 대안

$5,395/주

Ex on the Beach, 영국 시즌 11

퀴라소, 반다아부

코럴 에스테이트 303 (Coral Estate 303)

$6,640/주

Ex on the Beach, 더블 더치 올스타즈 2019

연애 프로그램이 이국적인 장소에서 진행되는 이유는 무엇일까요?

이렇게 아름다운 연애 프로그램 촬영지를 살펴본 후 저희는 이국적인 장소와 연애 프로그램이 찰떡궁합인 이유를 궁금해하지 않을 수 없었습니다. 텔아비브의 관계 테라피스트, 오브리 토마스는 “휴가 중에는 사랑에 빠지기 쉬워요. 심적 상태와 화학 반응 때문이죠. 휴가는 쉬는 시간이라 매일매일의 일이나 걱정이 없어요. 태양과 바다가 스트레스 레벨은 낮추고 도파민 레벨은 높이고요.”라고 말합니다.

그러나 이렇게 너무나도 아름다운 빌라는 공개적으로 격리된다는 또 다른 흥미로운 요소를 추가합니다. 이 독특한 요소는 갈등과 유착 관계를 모두 강화하여 눈 앞에 펼쳐지는 화면 속 로맨스에서 눈을 뗄 수 없게 만듭니다. 토마스는 “참가자들은 개인적이면서도 매우 공개적인 환경에 놓여요. 서로를 알기도 전에 숙소를 공유하고 카메라 앞에서 문제에 직면해야 하죠. 현실 세계와는 다른 동인인 부와 유명세가 왔다 갔다 하고요. 그리고 모두가 반쯤 벗고 있어 뇌가 초경계태세에 들어갑니다. 그러니 당연히 사랑에 빠지게 되죠!”라고 설명합니다.

그러나 리얼리티 TV의 현란함과 화려함 속에서 정신 없이 벌어진 로맨스의 지속적인 영향에 대한 의문이 제기됩니다. “리얼리티 TV지만 친구, 가족, 직장, 집과 같은 실생활과는 거리가 멀어요. 많은 연애 프로그램은 데이팅 앱에서 볼 수 있는 알고리즘의 연속(즉각적인 만족과 수많은 옵션)이예요. 참가자들은 숙소에 들어오는 다음 사람이 더 나을지를 항상 궁금해하기 때문에 이것은 사람들이 절대 만족하지 못하도록 훈련시키고 헌신할 수 없는 공동체를 영구화하죠.”라고 토마스는 경고합니다. “이러한 포맷에 도전하는 프로그램의 성공률이 더 높다는 것을 알 수 있어요. 지속되지 않는 관계는 말 그대로 물과 모래 위에 세워진 관계죠.”

연애 프로그램은 얼마나 성공적일까요?

저희는 이를 염두에 두고 오래 지속되는 관계에 관한 연애 프로그램의 진정한 성공률을 살펴보기 시작했습니다. 그리고 시즌 수, 잠재적 매치, 약혼, 결혼, 2023년 현재까지 함께 하는 커플 수 등의 핵심 요소를 고려해 철저한 분석을 거쳐, 선정된 연애 프로그램별로 ‘오래 지속되는 사랑 지수’를 책정했습니다.

이제 데이터를 자세히 살펴보면서 이러한 로맨틱 리얼리티 모험이 장기적인 사랑의 영역에서 진정으로 어떻게 나아가는지 알아봅시다.

더 배철러렛

2023년 현재까지 함께 하는 커플 수: 5

프로그램을 통해 맺어진 커플의 성공률: 42%

오래 지속되는 사랑 지수: 83%

성공적인 20개의 시즌이라는 인상적인 기록을 보유한 더 배철러렛의 미국 버전이 이번 목록에서 가장 장수 연애 프로그램으로 우뚝 서 있습니다. 그러나 극 중 다섯 커플만이 시간을 이겨내고 사랑을 이어가고 있습니다. 허나 그 중 한 커플은 20년 동안 사랑을 지켜왔습니다.

주목할 만한 커플

Trista (Rehn) Sutter는 2003년 최초의 ‘배철러렛’이었으며 시즌 1의 우승자인 Ryan Sutter와 여전히 함께 하고 있습니다.

촬영지 숙소 정보

더 배철러렛 미국 버전의 가장 최신 시즌은 캘리포니아 아구라힐스의 Villa de la Vina에서 촬영되었습니다. 에어비앤비에서는 더 이상 찾아볼 수 없지만 이 상징적인 200년 된 배철러 맨션이 한때 1박에 30,000 USD라는 어마어마한 금액이었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 다음 휴가 때 비슷한 숙소에 머물고 싶다면 일주일에 17,463 USD인 Malibu Rocky Oaks를 고려해 보세요. 이 숙소는 더 배철러렛의 고혹적인 분위기를 연상시키는 모든 로맨틱한 만남을 위한 완벽한 배경입니다.

Farmer Wants a Wife

2023년 현재까지 함께 하는 커플 수: 19

프로그램을 통해 맺어진 커플의 성공률: 33%

오래 지속되는 사랑 지수: 72%

순수하게 숫자만 본다면 Farmer Wants a Wife Australia가 크게 한건 했습니다. 이 프로그램은 13시즌 동안 19쌍의 커플을 맺어주고 9번의 결혼과 무려 26명의 아기를 탄생시켰습니다! 프로그램은 참가자의 69%를 잠재적으로 매치시켰지만, 그 중 1/3만이 스파크를 유지하고 함께 남았습니다. 그럼에도 불구하고 이 성공률은 이번 연애 프로그램 목록에서 중요한 2위를 이뤄냈습니다.

주목할 만한 커플

Chris Newsome과 Kim Tierney 커플은 2007년, 첫 시즌에서 처음 만난 이후로 함께 하고 있습니다. 두 사람은 스타트를 끊고 결혼을 한 첫 커플로, 현재 슬하에 딸과 아들을 두고 있습니다.

촬영지 숙소 정보

가장 최신 호주 시즌인 시즌 13에서 농부들은 뉴 사우스 웨일즈, 헌터 밸리에 있는 The Convent라는 럭셔리 부티크 호텔에서 예비 아내를 만나는 기회를 가졌습니다. 이 B&B의 Garden Suite 숙박비는 일주일에 2,733 USD입니다.

Married at First Sight

2023년 현재까지 함께 하는 커플 수: 13

프로그램을 통해 맺어진 커플의 성공률: 35%

오래 지속되는 사랑 지수: 71%

누가 상상이나 했을까요? 싱글들이 서로를 처음 만나는 순간 선택된 상대와 결혼하는 데 동의하는 연애 프로그램이 놀라운 성공을 거두었습니다! MAFS 미국 버전은 이미 인상적인 16개 시즌을 완료했으며 잠재적 매치 5쌍 중 1쌍은 해피엔딩으로 이어졌습니다. 그리고 총 13쌍의 부부가 결혼하여 19명의 아기가 태어났습니다.

주목할 만한 커플

이러한 성공적인 매치 중 Jamie와 Doug 커플은 시즌 1 이후로 함께 하고 있는 유일한 최장수 커플입니다. 이 커플의 러브 스토리는 너무 황홀해서 자체 스핀오프 및 팟캐스트를 낳았으며 두 사람은 현재 슬하에 두 자녀를 두고 있습니다.

촬영지 숙소 정보

참가자들은 최근 신혼 여행지로 자메이카, 몬테고베이에 있는 Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa를 경험했습니다. 여기에서 여름 휴가를 계획하고 있으세요? 문앞에서 카리브 해를 만나볼 수 있는 해변가 바다 전망이 보이는 스위트 룸은 1인당 일주일에 4,750 USD부터 시작합니다.

템테이션 아일랜드

2023년 현재까지 함께 하는 커플 수: 8

프로그램을 통해 맺어진 커플의 성공률: 38%

오래 지속되는 사랑 지수: 65%*

템테이션 아일랜드 미국 버전이 막 다섯 번째 시즌을 마무리했습니다. 이 프로그램은 기존의 커플들이 두 사람의 관계를 테스트하기 위해 다양한 도전을 하게 된다는 점에서 여타 리얼리티 프로그램과 차별화됩니다. 놀랍게도 섬 안팎의 유혹에도 불구하고 2023년 현재까지 참가 커플의 40%가 여전히 함께 하고 있습니다. 그리고 인상적으로 8쌍 중 3쌍이 약혼 또는 결혼까지 하는 상대적으로 높은 성공률을 보이고 있습니다.

주목할 만한 커플

그러한 성공적인 커플 중 한 쌍은 템테이션 아일랜드 시즌 3에 출연하고 후에 푸에르토리코에서 결혼을 한 Kristen Ramos와 Julian Allen 커플입니다.

촬영지 숙소 정보

템테이션 아일랜드는 그림 같은 하와이의 마우이 섬에서 촬영되었습니다. 2019년 촬영지로 사용된 멋진 맨션은 2023년 1월 매물로 나와 최종적으로 행운의 구매자에게 1,100만 달러(USD) 이상에 팔렸습니다.

그러나 템테이션 아일랜드의 팬이거나 단순히 마우이의 아름다움을 경험하고 싶다면 더욱 최근 촬영지인 Andaz Maui’s Kihei Resort의 숙박을 예약할 수 있습니다. 럭셔리한 3 베드룸의 Andaz 빌라 숙박비는 1박에 3,856 USD 또는 1주일에 23,136 USD부터 시작합니다.

Are You the One?

2023년 현재까지 함께 하는 커플 수: 7

프로그램을 통해 맺어진 커플의 성공률: 50%

오래 지속되는 사랑 지수: 47%

미국 MTV 리얼리티 TV 쇼 Are You the One?은 벌써 아홉 번째 시즌을 마쳤습니다. 수많은 러브 퀘스트에도 불구하고 단 7쌍의 커플만이 굳건한 관계를 유지했습니다. 시리즈의 매치 성공률은 상대적으로 낮지만(15%), 최소한 함께 떠난 커플은 함께 했습니다. 흥미롭게도 이들 커플 중 일부는 프로그램의 알고리즘에 따르면 완벽한 매치는 아니었지만 프로그램에서 만난 후 결국 결혼에 골인했습니다.

주목할 만한 커플

수년에 걸쳐 AYTO 시즌 2의 Jenni Knapmiller와 Curtis Hadzicki 커플, 시즌 6의 Uche Nwosu와 Clinton Moxam 커플을 비롯하여 총 5쌍의 커플이 결혼했습니다. 그리고 MTV가 중매한 이 사랑스러운 커플들 사이에서 다섯 명의 아기가 태어났습니다.

촬영지 숙소 정보

Are You the One? 최신 시즌은 스페인, 그란 카나리아에서 촬영되었으며 MTV의 글로벌 프로덕션 빌라에서 촬영되었을 가능성이 가장 높습니다. 똑같은 빌라에 머무르는 것은 불가능할 수도 있지만, 비슷한 장소에 머무는 건 가능합니다. 바다 전망에 정원, 수영장 등을 갖춘 약 180평의 럭셔리한 맨션인 Terrace on the Beach는 그란 카나리아의 동쪽 텔데에 위치하며 일주일 숙박비는 약 5,500 USD입니다.

럭셔리의 끝판왕을 만끽할 준비가 되었다면 독일의 인기 리얼리티 프로그램 Are You the One? VIP 시즌의 매혹적인 촬영지인 태국, 코사무이로 떠나보는 건 어떠세요? 프로그램의 원래 촬영지에 대한 완벽한 대안인, 숨막히게 아름다운 Chaweng 5066 빌라에 머물면서 매혹적인 시즌 3의 세계로 들어가는 모습을 상상해 보세요.

자연 그대로의 해안선을 따라 자리잡은 이 아름다운 5 베드룸의 빌라는 프라이빗 해변, 멋진 수영장, 헬스장, 전용 요리사를 갖춘 천국 같은 곳입니다. 14,334 USD이면 이 모든 것을 누리며 완전히 천국 같은 일주일을 보낼 수 있습니다.

러브 아일랜드

2023년 현재까지 함께 하는 커플 수: 7

프로그램을 통해 맺어진 커플의 성공률: 39%

오래 지속되는 사랑 지수: 43%

러브 아일랜드 미국 버전의 최신 네 번째 시즌이 종료된 후, 전체 시리즈에 걸쳐 실제로 커플로 발전한 잠재적 매치는 1/3 이하(30%)이라는 결론을 내릴 수 있었습니다. 특히 시즌 2에서는 현재까지 함께 하는 커플이 하나도 없어 안타까움을 자아냈습니다. 그래도 총 7쌍의 커플이 버텨냈고 현재 모두 결혼했습니다. 결과적으로 프로그램의 짝 찾기 성공률은 꽤 괜찮은 39%입니다.

주목할 만한 커플

이 프로그램에서 가장 유명한 성공 사례는 진정한 짝을 찾은 Tiffany Pennywell과 Brett Brown 커플입니다. 두 사람은 시즌 4에서 만나 결혼했습니다.

촬영지 숙소 정보

결혼식 없이 신혼 여행 같은 휴가를 경험해 보세요. 러브 아일랜드 시즌 4의 커플들은 멕시코, 플라야 델 카르멘에서 불과 30분 거리의 리비에라 마야에 위치한 럭셔리한 성인 전용 5성급 TRS Yucatan Hotel에서 휴식을 취할 기회를 가졌습니다.

전용 출입구, 부두 및 카누를 완비한 이 호텔은 매력적인 캐빈 스타일의 숙소를 비롯하여 다양한 종류의 스위트 룸을 제공합니다. 현재 온라인 세일(43% 이하)을 이용하면 호숫가 방갈로에서 일주일 동안 머무는 데 1인당 2,885 USD~입니다.

러브 아일랜드 팬은 시리즈의 국제판도 경험해 볼 수 있습니다. 러브 아일랜드 일본의 첫 번째 시즌은 Hoshinoya Okinawa Resort로 여행을 떠났습니다. 일주일 숙박비(6박)는 ~19,728 USD입니다.

러브 아일랜드

2023년 현재까지 함께 하는 커플 수: 13

프로그램을 통해 맺어진 커플의 성공률: 20%

오래 지속되는 사랑 지수: 43%

러브 아일랜드 시즌 10은 이 글 작성 당시 아직 방송 중이었기 때문에 위의 계산은 인기 영국 연애 프로그램의 이전 9개 시즌의 데이터를 기반으로 했습니다. 그리고 그 결과는 별로 유망하지 않았습니다. 러브 아일랜드에서 일어나는 일은 러브 아일랜드에 남아있는 경향이 있었습니다. 시리즈 전체에 걸쳐 잠재적 매치의 절반 이하(44%)가 이어졌으며 현재까지 함께 하는 커플은 단 9%에 불과합니다.

주목할 만한 커플

혹시 2016년의 Alex Bowen과 Olivia Buckland 커플을 기억하세요? 두 사람은 결혼까지 간 최초의 러브 아일랜드 커플이었습니다. 그 이후 두 사람은 아기를 낳았습니다. Dom Lever와 Jess Shears 커플, Tommy Fury와 Molly-Mae Hague 커플, Nathan Massey와 Cara De La Hoyde 커플, Jamie Jewitt와 Camilla Thurlow 커플도 이 프로그램에서 만나 결혼했습니다. 또한 현재까지 총 6명의 러브 아일랜드 아기가 탄생했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

촬영지 숙소 정보

나만의 러브 아일랜드 판타지 속에 살고 싶으세요? 1박 787 USD에 스페인, 마요르카에 위치한 최신 시즌 속 빌라인 Sa Vinyassa에서 숙박할 수 있습니다. 약 56,000평 이상에 걸쳐 있는 이 럭셔리한 숙박 시설은 약 100평의 생활 공간에 수영장, 멋진 전망 및 주변 자연 경관까지 갖추고 있어 완전히 동화 같은 휴양지입니다.

스웨덴 버전의 시즌 3이 촬영된 그리스, 코르푸에서도 러브 아일랜드 분위기를 느낄 수 있습니다. 촬영이 이루어진 빌라는 프로그램 전용으로 만들어졌기 때문에 비슷한 숙박 시설을 찾아보았습니다. 푸른 언덕에 자리 잡고 있는 Villa Edoardo는 멋진 산과 바다 전망을 제공하며 일주일 숙박비는 10,739 USD입니다.

밀프의 저택

2023년 현재까지 함께 하는 커플 수: 1

프로그램을 통해 맺어진 커플의 성공률: 33%

오래 지속되는 사랑 지수: 40%*

이 새로운 미국 리얼리티 TV 쇼의 첫 번째 에피소드는 2023년 1월 15일에 TLC에서 방송되었습니다. 이 프로그램은 멕시코, 바하칼리포르니아에 위치한 한 빌라에 40~60세의 싱글 여성 8명을 모아 사랑을 찾도록 돕는 프로그램입니다. 시리즈 제목에서 알 수 있듯이 참가 여성들의 잠재적 파트너는 여성들보다 수십 살 어렸습니다.

*아직 시리즈 초반인 만큼 성공률을 정확히 산출하기는 조금 어려우나, 프로그램이 진행되는 동안 8명의 여성 중 3명만이 파트너를 찾을 수 있었습니다. 그리고 촬영 후 약 1년이 지난 현재, 이들 중 단 한 쌍의 커플만이 오랜 관계를 유지할 가능성이 있는 것으로 보여집니다.

주목할 만한 커플

소셜 미디어에 많은 단서가 없으므로 Pola Mochon과 Ryan Jovan 커플의 관계가 여전할 것이라고 낙관적으로 가정만 할 수 있겠습니다.

촬영지 숙소 정보

이 리얼리티 TV 쇼에 등장하는 멕시코 빌라는 부티크 호텔, Orchid House Baja입니다. 낭만적인 휴가 계획에 관심이 있다면 일주일 숙박비 5,805 USD에 Garden Suite에 숙박할 수 있습니다. 혹은 훨씬 더 럭셔리한 경험을 원할 경우 일주일 숙박비 8,973 USD의 Presidential Ocean Suite를 선택할 수도 있습니다.

투 핫!

2023년 현재까지 함께 하는 커플 수: 2

프로그램을 통해 맺어진 커플의 성공률: 11%

오래 지속되는 사랑 지수: 37%

Netflix의 연애 프로그램인 투 핫!의 팬들은 이제 2023년 7월에 방영된 최신 시즌인 시즌 5에 빠져들 수 있습니다. 지난 4개의 시즌 동안 무려 62%의 잠재적 커플이 빌라를 함께 떠나기로 선택했습니다. 그러나 모든 이전 시즌의 커플 중 단 7%만이 현재까지 함께 하기 때문에 이 프로그램이 오랜 사랑을 찾는 데는 별로 도움이 되지 않는 것으로 입증되었습니다.

주목할 만한 커플

시즌 2의 Emily Miller와 Cam Holmes 커플, 시즌 4의 Kayla Richart와 Seb Melrose 커플은 투 핫!에서 오랜 사랑을 찾은 것으로 보이는 유일한 두 커플입니다.

촬영지 숙소 정보

투 핫!의 시즌 4와 시즌 5는 모두 터크스 케이커스 제도에 위치한 럭셔리한 Emerald Pavilion에서 촬영되었습니다. 이 캐리비안 빌라의 일주일 숙박비는 35,700 USD이며 1박 요금은 5950 USD입니다. 무려 5개의 침실과 5개의 욕실을 갖춘 이 빌라는 최대 12명의 게스트를 수용할 수 있습니다. 호화로운 편의 시설로는 화덕, 자쿠지, 일광욕 데크, 인피니티 풀, 헬스장, 미디어 룸, 야외 BBQ, 보트 선착장 등이 있습니다.

자금이 더 많다면 투 핫! 브라질의 촬영지도 좋은 대안입니다. 첫 번째 시즌은 세계에서 가장 비싼 별장인 멕시코, 푼타미타의 Casa Tau에서 촬영되었으며 하루 숙박비가 무려 16,738 USD(80,000 BRL)에 달합니다.

Ex on the Beach

2023년 현재까지 함께 하는 커플 수: 1

프로그램을 통해 맺어진 커플의 성공률: 6%

오래 지속되는 사랑 지수: 21%

Ex on the Beach 영국 버전의 11번째 시즌은 2023년 7월에 완결되었습니다. 위의 프로그램 성공률은 이전 9개 시즌(시즌 10은 취소됨)과 176명의 참가자를 분석하여 산출했습니다. 그 결과 이 프로그램은 이 목록의 상위 10개 프로그램 중에서 가장 낮은 성공률을 보였습니다. 이전 9개의 시즌 동안 맺어진 커플은 16쌍으로, 잠재적 커플 5쌍 중 1쌍 미만에 해당합니다. 그리고 2023년 7월 현재, 이들 커플 중 단 두 쌍만이 여전히 함께 하고 있습니다.

주목할 만한 커플

Ex on the Beach 시즌 4에서 재회한 Helen Briggs와 Chet Johnson 커플은 올해 7월 중순, 8년 간의 관계를 공식적으로 종료했습니다. 이 최근 사건은 프로그램의 성공률을 더욱 감소시켰습니다. Briggs는 남자 친구가 바람을 폈다고 주장하며 헤어지기로 결정했습니다. 한편, Marnie Simpson과 Casey Johnson 커플의 관계는 여전히 강하게 남아있습니다. 두 사람은 슬하에 두 아들을 두고 있으며 2023년 초에 결혼했습니다.

촬영지 숙소 정보

Ex on the Beach 영국의 시즌 11은 스페인, 마르베야에서 촬영되었습니다. 정확한 촬영 장소를 특정할 수는 없었지만 코스타 델 솔에서 럭셔리한 대안인 Villa Sascha를 찾았습니다. 일주일 숙박비는 $5,395 USD부터 시작하며 프로그램에서와 같은 분위기를 제공합니다.

2019년에 Ex on the Beach 더블 더치 올스타즈를 시청한 팬들은 프로그램이 퀴라소, 반다아부에 위치한 멋진 Coral Estate 303에서 촬영되었음을 기억할 것입니다. 이 호화로운 빌라는 카리브 해의 숨막히게 아름다운 전망을 갖춘 약 2,100평 규모의 리조트에 자리하고 있으며 전용 해변, 수영장, 자쿠지, 9개의 침실, 7개의 욕실, 약 12평의 영화관, 약 42평의 넓은 거실을 비롯한 인상적인 편의 시설을 자랑합니다. 이 빌라는 최대 20명의 게스트를 수용할 수 있으며 주당 약 6,640 USD에 임대할 수 있습니다.

VPN을 이용하여 좋아하는 프로그램을 즐기면서 저렴하게 세계를 여행하세요

화려한 빌라의 숙박비가 새로운 여행지를 탐험하는 데 방해가 되지 않도록 하세요. 지금 러브 아일랜드 영국 시즌 10, Ex on the Beach 영국 시즌 11, 투 핫! 시즌 5와 같은 인기 연애 프로그램의 최신 시즌을 모두 스트리밍할 수 있습니다. 집에서 편히 앉아 쉬면서 VPN을 이용하여 비공개로 안전하게 리얼리티 TV를 즐기세요.

(저희는 현지 버전과 진행 중인 시즌을 갖춘 전 세계적으로 인기 있는 10개의 연애 프로그램을 분석했습니다. 스크린랜트, 위키피디아, 버즈피드, 코스모폴리탄, US 위클리 매거진 및 기타 매체와 같은 평판이 좋은 소스에서 데이터를 수집했으며 정보에는 총 참가자 수, 잠재적 커플 및 실제로 맺어진 커플, 2023년까지 함께 하는 커플*, 약혼, 결혼 등이 포함됩니다. 저희는 맺어진 커플의 비율, 2023년까지 함께 하는 커플의 비율, 전반적인 성공률을 계산했습니다. 그리고 시즌 수 등의 요소를 가중해 최종 ‘오래 지속되는 사랑 지수’를 결정했습니다.)

* 템테이션 아일랜드와 더 배철러렛의 성공률은 약혼 및 여전히 함께 하는 커플을 기반으로 합니다. Ex on the Beach에 대한 정확한 데이터는 시즌 9까지만 얻을 수 있었습니다. 시즌 10(취소됨)과 시즌 11(너무 최근)은 통계에서 제외되었습니다.

자주 묻는 질문: 연애 프로그램 휴가지 관련

넷플릭스에 연애 프로그램이 있나요?

네. 투 핫!, 연애 실험: 블라인드 러브, 매치메이킹 인디아: 중매를 부탁해, 더 서클: 미국과 같은 많은 사랑을 받는 프로그램 모두 Netflix에서 스트리밍할 수 있습니다. 또한 이러한 프로그램에 출연해 인기를 끈 싱글들을 한자리에 모은 퍼펙트 매치도 스트리밍할 수 있습니다.

커플이 섬으로 떠나는 리얼리티 쇼는 무엇인가요?

매력적인 미국 리얼리티 TV 시리즈 템테이션 아일랜드는 커플을 거부할 수 없는 유혹이 가득한 숨막히는 열대 섬으로 데려가 그들의 확고한 의지를 시험합니다. 이 쇼는 2001년에 Fox에서 눈부신 데뷔를 했으며 그 매력은 국경을 넘어 호주, 영국, 프랑스, 이탈리아, 북유럽, 네덜란드, 벨기에까지 가서 국제 버전을 만들어 냈습니다.

가장 성공적인 연애 프로그램은 무엇인가요?

ExpressVPN이 아직 방영 중인 가장 인기 있는 10개 프로그램을 심층 분석한 결과, 가장 성공적인 데이트 프로그램은 더 배철러였습니다. 저희는 결과를 내기 위해 잠재적인 매치, 방영된 시즌, 약혼, 2023년 현재까지 함께 하는 커플 수 등 여러 가지 중요한 요소들을 고려하여 각 프로그램의 성공률을 꼼꼼하게 계산했습니다.

그 결과, 가장 성공적인 연애 프로그램으로 떠오른 더 배철러가 확실한 선두주자로 드러났고 그 뒤를 바짝 따라 Farmer Wants a Wife가 주목할 만한 2위를 차지했으며 Married at First Sight가 빛나는 3위를 차지했습니다. 한편 가장 낮은 점수를 받은 Ex on the Beach가 최하위를 차지했고 투 핫!과 밀프의 저택이 그 뒤를 이었습니다.

연애 프로그램은 왜 인기가 많나요?

많은 연애 프로그램이 연출이라는 것이 널리 의심됨에도 불구하고 일부 중독성 유발 요인을 갖고 있음을 부인할 수는 없습니다. 연애 프로그램이 매력을 끄는 주된 이유 중 하나는 우리를 끊임없이 사로잡는 주제인 사랑을 다루기 때문입니다. 연애 리얼리티 TV 쇼는 사랑의 컨셉을 중심으로 전개될 뿐만 아니라 다양한 성격 유형, 연애 규범, 관계 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 이 불가사의한 감정에 대한 우리의 관심을 더욱 증폭시킵니다. 또한 눈 앞에 펼쳐지는 화면 속 드라마로 우리를 이끄는 오락적 요소도 작용합니다. 이러한 스릴 넘치는 내러티브는 실생활에서 대화를 할 수 있는 충분한 소재를 제공하여 공통 관심사를 가진 다른 사람들과의 관계를 육성합니다.

마지막으로 연애 프로그램에서 빼놓을 수 없는 케미스트리도 간과해선 안됩니다. 전문가들에 따르면 이러한 러브 스토리가 전개되는 것을 목격할 때 우리의 뇌는 로맨스(도파민), 성(테스토스테론), 애착(옥시토신)과 관련된 다양한 신경 전달 물질을 방출하게 됩니다. 화면 속 로맨스에 빠져 감정을 쏟게 만드는 것은 이러한 강력한 감정의 혼합입니다.

연애 프로그램은 연출된 건가요?

리얼리티 TV 연애 프로그램은 비록 제한적이긴 하지만 현실적인 모습을 보여줍니다. 프로그램이 진행되는 동안 참가자들 사이에서 발전하는 연결 고리는 실제일 때가 많으며 연출된 것이 아닙니다. 참여자들이 보여주는 첫 리액션 및 감정 또한 실제이고 연출이 아니라 해당 참가자의 진정한 감정을 반영한 것입니다.

그러나 리얼리티 TV 제작의 특성상 특정 측면은 조작의 대상이 된다는 점을 이해해야 합니다. 유착 관계는 실제일 수 있지만, 촬영 시 흥미로운 콘텐츠를 확보하기 위해 특정 변경 사항을 도입합니다. 장면과 리액션은 여러 각도에서 촬영될 수 있으며 때때로 시각적 내러티브를 향상시키고 전개되는 사건을 더 잘 다듬어 제공하기 위해 재연이 발생할 수 있습니다.