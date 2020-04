Ottieni la migliore VPN per Roku:

Router VPN: abilita ExpressVPN sul tuo router per ottenere i vantaggi offerti da una VPN in termini di privacy e sicurezza sul tuo Roku (e su tutti gli altri dispositivi della tua rete). La tua connessione VPN resta così sempre attiva, consentendo a Roku e agli altri dispositivi connessi di funzionare come se si trovassero in un altro paese.

Router virtuale: utilizzare un router virtuale significa condividere una connessione ExpressVPN da un Mac o un PC. Avrai gli stessi vantaggi offerti da un router VPN, ma senza apparecchiature extra. Il computer deve essere acceso e l'installazione potrebbe essere un po' più complicata. Scopri come fare per Windows e Mac .

Mirroring sulla TV: proietta uno spettacolo o un film da uno smartphone o un computer sulla tua TV utilizzando Roku. Visita la nostra pagina di supporto per maggiori dettagli. Sebbene non adatto a tutte le combinazioni di servizi e dispositivi, di solito è il modo più semplice per utilizzare la tua VPN per lo streaming su una TV. Provalo a casa degli amici, anche se non hanno ExpressVPN.