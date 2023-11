Una VPN ti consente di accedere a tutti i contenuti soggetti a restrizioni geografiche che desideri, sapendo che i siti web visitati non raccoglieranno informazioni sul tuo indirizzo IP e altre info personali. Se tieni alla tua privacy online, usa una VPN per navigare su internet da tutti i tuoi dispositivi.

L'uso di una VPN garantisce anche che nessuno possa intercettare le informazioni che inserisci online. Una VPN è particolarmente utile quando utilizzi una rete Wi-Fi pubblica, come in hotel e aeroporti quando sei in viaggio o in locali e spazi di coworking mentre lavori in remoto.

Hai bisogno di un indirizzo IP in un paese diverso? ExpressVPN dispone di server in 105 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e molti altri.