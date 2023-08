Riassunto della seconda settimana della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023

La Coppa del Mondo di Calcio Femminile FIFA 2023 è un evento sportivo imperdibile che affascina gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Se si desidera assistere a tutte le azioni in diretta da qualsiasi parte del mondo, ExpressVPN è la soluzione perfetta! ExpressVPN offre connessioni sicure e veloci, garantendo un’esperienza di visione continua e ininterrotta e salvaguardando la privacy online. Quindi, che siate a casa o in viaggio, non perdetevi nemmeno un secondo di questa emozionante Coppa del Mondo femminile e godetevi la festa delle migliori squadre femminili del mondo utilizzando una VPN per guardare tutte le partite in diretta!

La competizione ha raggiunto livelli stellari in questa seconda settimana con una serie di partite davvero emozionanti. Ogni match ha regalato emozioni, suspense e prestazioni eccezionali. Ecco un riepilogo dei risultati più importanti di questa prima fase del torneo:

Il 28 luglio 2023, Argentina e Sudafrica si sono scontrate in un’elettrizzante partita che si è conclusa con un pareggio per 2-2. L’Inghilterra ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 contro la Danimarca, mentre la Cina è riuscita a sconfiggere Haiti sempre con il punteggio di 1-0.

Il 29 luglio 2023 si è assistito al dominio della Svezia nella partita contro l’Italia, che ha ottenuto una clamorosa vittoria per 5-0. Anche la Francia ha brillato sconfiggendo il Brasile per 2-0, consolidando la sua posizione in testa al gruppo. La partita tra Panama e Giamaica è stata competitiva, ma alla fine la Giamaica è uscita vincitrice con il punteggio di 1-0.

Il 30 luglio 2023 ha regalato sorprese, con la sorprendente vittoria del Marocco contro la Corea del Sud, che ha chiuso la partita per 1-0 con un gol decisivo di Jraïdi. La Norvegia ha mostrato il suo dominio sul campo contro le Filippine, ottenendo un incredibile punteggio di 6-0. La partita tra Svizzera e Nuova Zelanda si è conclusa con un pareggio senza reti, 0-0. La Germania ha invece subito una sconfitta inaspettata contro la Colombia, con un punteggio finale di 1-2.

Il 31 luglio 2023, in una giornata ricca di suspense e di capovolgimenti drammatici, il Giappone ha impressionato travolgendo la Spagna con un punteggio di 4-0. Allo stesso tempo, lo Zambia si è assicurato una vittoria cruciale contro la Costa Rica con il punteggio di 3-1.

Questi risultati hanno avuto un impatto significativo sulla classifica generale, con le squadre che hanno dimostrato la loro determinazione a raggiungere le fasi successive del torneo. Oltre ai risultati delle partite, alcune giocatrici si sono distinti individualmente con prestazioni eccezionali. Ma anche gli infortuni sono stati un fattore critico, spingendo gli allenatori a rivedere le loro formazioni e a mostrare flessibilità.

Alla prossima settimana cn il riassunto delle prossime partite!