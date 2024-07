The Flash suit les aventures de Barry Allen, un scientifique légiste qui acquiert une vitesse surhumaine suite à une explosion d'accélérateur de particules. En tant que l'homme le plus rapide du monde, Barry devient le super-héros connu sous le nom de The Flash, utilisant ses pouvoirs pour protéger Central City de divers méchants et méta-humains.

Au fil des saisons, la série explore la croissance personnelle de Barry, ses relations avec son équipe à S.T.A.R. Labs, et sa quête pour découvrir la vérité sur le meurtre de sa mère. Le spectacle fait partie de l'Arrowverse, présentant de multiples événements de crossover avec d'autres émissions de télévision DC comme Arrow, Supergirl et Legends of Tomorrow, enrichissant son intrigue et élargissant son univers.