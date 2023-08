Qu'est-ce qu'une adresse IP ?

Une adresse IP est un numéro unique qui identifie votre appareil lorsque vous êtes en ligne. Une adresse IP belge est une adresse attribuée à un serveur situé en Belgique.



Parce que votre adresse IP est associée à votre localisation et à votre fournisseur d'accès internet (FAI), changer votre adresse IP avec un VPN vous donne plus de contrôle sur ce que les applications et les sites web savent de vous, et vous rend plus anonyme en ligne.



Utilisez le vérificateur d'adresse IP d'ExpressVPN pour savoir ce que les applications et les sites web peuvent apprendre sur vous à partir de votre adresse IP.