Pour utiliser nos applis et configurations, veuillez d'abord créer un compte ExpressVPN.

Important : Il n’y a pas d’extension ExpressVPN dédiée pour Microsoft Edge. Ne téléchargez pas d’extension navigateur à partir d’un site qui prétend être celui d’ExpressVPN. Les utilisateurs doivent visiter Il n’y a pas d’extension ExpressVPN dédiée pour Microsoft Edge. Ne téléchargez pas d’extension navigateur à partir d’un site qui prétend être celui d’ExpressVPN. Les utilisateurs doivent visiter Chrome Web Store dans Microsoft Edge et installer l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome.

L’extension ExpressVPN permet de masquer la géolocalisation HTML5 et de garantir l’utilisation des versions HTTPS cryptées des sites web lorsqu’elles sont disponibles. Elle vous permet également de contrôler l’application ExpressVPN depuis vos navigateurs Chrome, Firefox, Edge, Brave et Vivaldi.

Pour utiliser l’extension navigateur ExpressVPN, vous devez disposer de :

Comment obtenir l’extension navigateur ExpressVPN

Windows et Mac

Accédez à la page de configuration d’ExpressVPN. Si vous y êtes invité, entrez vos informations d’identification ExpressVPN et cliquez sur Connexion. Entrez le code de vérification qui vous est envoyé par e-mail. Sélectionnez Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Si vous utilisez Brave ou Vivaldi, sélectionnez Google Chrome. Cliquez sur Télécharger l’extension.

Linux

Pour télécharger l’extension, exécutez l’une des commandes suivantes : expressvpn install-firefox-extension expressvpn install-chrome-extension Pour les utilisateurs qui ont installé leur navigateur à partir d’Ubuntu Software Center Si vous avez installé votre navigateur web à partir d’Ubuntu Software Center, il est possible que l’extension navigateur ExpressVPN ne puisse pas communiquer avec l’appli ExpressVPN pour Linux. Pour résoudre ce problème : Sauvegardez les paramètres et les favoris de votre navigateur. Allez dans Ubuntu Software Center et désinstallez votre navigateur. Ouvrez le Terminal Tapez $ sudo apt update Selon votre navigateur, tapez $ sudo apt install chromium-browser ou $ sudo apt install firefox Ouvrez votre navigateur en tapant $ chromium-browser ou $ firefox Obtenez l’extension navigateur ExpressVPN en tapant expressvpn install-firefox-extension ou expressvpn install-chrome-extension

Besoin d’aide ? .

Revenir en haut de page

Fonctionnalités de l’extension navigateur ExpressVPN

Connecter et déconnecter le VPN

Ceci affecte le trafic internet de toutes vos applis, pas seulement le trafic qui passe par votre navigateur.

Changer la localisation VPN

Pour sélectionner une autre localisation VPN, cliquez sur .

Pour vous connecter à la meilleure localisation recommandée pour vous, cliquez sur Localisation automatique.





Choisissez parmi les localisations Recommandées dans l’extension.

Cliquez sur TOUTES pour voir la liste de toutes les localisations VPN disponibles. Vous pouvez également rechercher une localisation spécifique, consulter les localisations auxquelles vous vous êtes récemment connecté et voir toutes les localisations que vous avez marquées comme favorites dans l’appli ExpressVPN.



Statut de la connexion VPN

Visualiser le statut de votre VPN en un clic dans la barre d’outils du navigateur : orange lors de la connexion, vert pendant la connexion et gris en cas d’erreur.

Connexion au lancement du navigateur

Se connecter automatiquement à la dernière localisation à laquelle vous vous êtes connecté avec succès lorsque votre navigateur démarre. Pour activer cette fonctionnalité, cliquez sur dans la barre d’outils, cliquez sur , cliquez sur Paramètres, puis activez la connexion au lancement du navigateur.

Activer des fonctionnalités supplémentaires de confidentialité et de sécurité

Pour utiliser ces fonctionnalités, cliquez sur l’icône ExpressVPN dans la barre d’outils, cliquez sur , et cliquez sur Confidentialité et Sécurité.



Modifier votre localisation (optionnel)

Ceci empêche la géolocalisation HTML5 de révéler votre localisation réelle lorsque le VPN est connecté.

Bloquer WebRTC (optionnel)

Ceci masque votre adresse IP en cas de fuite WebRTC et garantit que Chrome et Firefox utiliseront le même chemin d’accès réseau pour les médias que pour le trafic web normal.

Besoin d’aide ? .

Revenir en haut de page

Comportement de l’extension navigateur ExpressVPN

Vue d’ensemble du fonctionnement de l’extension navigateur ExpressVPN à différents statuts :

Déconnexion de l’application ExpressVPN ou du navigateur

Si l’appli ExpressVPN et un navigateur avec l’extension ExpressVPN sont en cours d’exécution et connectés au VPN, déconnecter le VPN de l’appli ExpressVPN ou du navigateur déconnectera le VPN à la fois dans l’appli ExpressVPN et dans le navigateur.

Quitter l’application ExpressVPN

Si l’appli ExpressVPN et un navigateur avec l’extension ExpressVPN sont en cours d’exécution et connectés au VPN, quitter l’appli ExpressVPN déconnectera le VPN.

Si seule l’appli ExpressVPN est en cours d’exécution, quitter l’appli ExpressVPN déconnectera le VPN.

Quitter le navigateur

Si l’appli ExpressVPN et un navigateur avec l’extension ExpressVPN sont en cours d’exécution et connectés au VPN, quitter le navigateur ne déconnectera PAS le VPN.

Besoin d’aide ? .

Revenir en haut de page

Changer de langue dans l’extension navigateur ExpressVPN

Cliquez sur dans la barre d’outils. Cliquez sur

Cliquez sur Paramètres.

Dans Préférences d’affichage > Langue, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.

Besoin d’aide ? .

Revenir en haut de page

Utiliser le mode sombre dans l’extension navigateur ExpressVPN

Un thème sombre est à présent disponible dans les extensions navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox et Edge.

Si votre système d’exploitation est déjà réglé sur un mode sombre, vous n’avez rien à faire. Votre extension navigateur ExpressVPN sera alors automatiquement définie en mode sombre également.

Besoin d’aide ? .

Revenir en haut de page

Erreurs de l’extension navigateur ExpressVPN

Voici quelques erreurs courantes que vous pouvez rencontrer en utilisant l’extension navigateur d’ExpressVPN. Voir ci-dessous les erreurs et les solutions :

Échec de connexion

Solution : assurez-vous que votre ordinateur est connecté à internet. Vous pouvez faire le test en quittant ExpressVPN et en essayant d’accéder à internet.

Cette extension nécessite l’appli Mac/Windows/Linux

Solution : téléchargez et installez la dernière version de l’appli Mac, Windows ou Linux. Si ce message apparaît encore après avoir installé l’appli sur votre ordinateur, veuillez contacter le support client.

L’appli ExpressVPN doit être ouverte

Solution : ouvrez l’appli ExpressVPN sur votre ordinateur. Après avoir ouvert l’appli, vous pouvez contrôler l’appli via l’extension navigateur.

Besoin d’aide ? .

Revenir en haut de page

Comment désinstaller l’extension navigateur ExpressVPN

Pour désinstaller l’extension navigateur ExpressVPN, suivez les étapes spécifiques au navigateur ci-dessous :

Chrome

Cliquez sur > Plus d’outils > Extensions. Trouvez l’extension navigateur ExpressVPN et cliquez sur Supprimer.

Firefox

Cliquez sur Extensions. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez Extensions. Trouvez l’extension navigateur ExpressVPN et cliquez sur > Supprimer.

Edge

Cliquez > Extensions. Trouvez l’extension ExpressVPN, puis cliquez sur Supprimer.

Besoin d’aide ? .

Revenir en haut de page