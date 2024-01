Para utilizar nossos aplicativos e configurações, por favor, primeiro crie uma conta na ExpressVPN.

Importante: Não há extensão de navegador ExpressVPN dedicada para o Microsoft Edge. Não baixe nenhuma extensão de navegador da loja do Microsoft Edge que afirme ser da ExpressVPN. Os usuários devem visitar a Não há extensão de navegador ExpressVPN dedicada para o Microsoft Edge. Não baixe nenhuma extensão de navegador da loja do Microsoft Edge que afirme ser da ExpressVPN. Os usuários devem visitar a Chrome Web Store no Microsoft Edge e instalar a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome.

A extensão ExpressVPN para navegador ajuda a disfarçar sua geolocalização HTML5 e garante que você está usando as versões HTTPS criptografadas de sites, sempre que disponíveis. Ele também permite que você controle remotamente o aplicativo ExpressVPN de seus navegadores Chrome, Firefox, Edge, Brave e Vivaldi.

Para usar a extensão do navegador ExpressVPN, você precisa baixar e ativar pelo menos um desses aplicativos ExpressVPN:

Como obter a extensão ExpressVPN para navegador

Windows e Mac

Vá para a página de configuração da ExpressVPN. Se solicitado, insira suas credenciais ExpressVPN e clique em Fazer Login. Insira o código de verificação que é enviado para o seu email. À esquerda, selecione Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Se você estiver usando Brave ou Vivaldi, selecione Google Chrome. Clique em Obter Extensão.

Linux

Para baixar a extensão, execute um dos seguintes comandos: expressvpn install-firefox-extension expressvpn install-chrome-extension Para usuários que instalaram seu navegador a partir do Central de Programas do Ubuntu Se você instalou seu navegador da Web da Central de Programas do Ubuntu, é possível que a extensão do navegador ExpressVPN não consiga se comunicar com o aplicativo ExpressVPN Linux. Para resolver este problema: Faça backup das configurações e favoritos do navegador Vá para a Central de Programas do Ubuntu e desinstale seu navegador Abra o Terminal Digite $ sudo apt update Dependendo do seu navegador, digite$ sudo apt install chromium-browser ou $ sudo apt install firefox Abra seu navegador digitando $ chromium-browser ou $ firefox Obtenha a extensão do navegador ExpressVPN digitando expressvpn install-firefox-extension ou expressvpn install-chrome-extension

Recursos da extensão ExpressVPN para navegador

Conectar e desconectar a VPN

Isso afeta o tráfego da Internet para todos os seus aplicativos, não apenas o tráfego que passa pelo seu navegador.

Alterar a localização do servidor VPN

Para selecionar outra localização VPN, clique no Seletor de Localização, abaixo do botão Ligar.

Para se conectar ao melhor local recomendado para você, clique em Localização Inteligente.





Escolha uma das localizações RECOMENDADAS na extensão.



Clique em TODAS AS LOCALIZAÇÕES para ver a lista de todas as localizações VPN disponíveis. Você também pode pesquisar uma localização específica, revisar suas localizações recentemente conectadas e ver todas as localizações que marcou como favoritas no aplicativo ExpressVPN.



Status da conexão VPN

Veja o seu status VPN rapidamente na barra de ferramentas do navegador: laranja ao conectar, verde quando conectado e cereja para erros.



Conectar ao iniciar o navegador

Conecte-se automaticamente ao último local de servidor VPN usado ao iniciar o navegador. Para ativar esse recurso, clique no ícone ExpressVPN na barra de ferramentas, clique no menu de hambúrguer (≡), clique em Configurações e ative Conectar ao iniciar o navegador.

Aplicar recursos adicionais de privacidade e segurança

Para usar esses recursos, clique no ícone ExpressVPN na barra de ferramentas, clique no menu de hambúrguer (≡) e clique em Privacidade e Segurança.



Disfarçar sua localização (opcional)

Isso impede que a geolocalização HTML5 revele seu local quando você está conectado à ExpressVPN.

Bloquear WebRTC (opcional)

Isso irá ocultar o seu endereço IP de vazamentos de WebRTC e garantir que seu navegador usará o mesmo caminho de rede para mídia e tráfego normal da web.

Comportamento da extensão ExpressVPN para navegador

Uma visão geral de como a extensão ExpressVPN para navegador opera em vários estados:

Desconectando-se do aplicativo ExpressVPN ou do navegador

Se o aplicativo ExpressVPN e um navegador com a extensão ExpressVPN instalada estiverem em execução e mostrarem que você está conectado à VPN, desconectar a VPN do aplicativo ExpressVPN ou do navegador desconectará a VPN tanto do aplicativo ExpressVPN quanto do navegador.

Saindo do aplicativo ExpressVPN

Se o aplicativo ExpressVPN e um navegador com a extensão ExpressVPN instalada estiverem em execução e mostrarem que você está conectado à VPN, sair do aplicativo ExpressVPN desconectará a VPN.

Se apenas o aplicativo ExpressVPN estiver em execução, encerrar o aplicativo ExpressVPN desconectará a VPN.

Saindo do navegador

Se o aplicativo ExpressVPN e um navegador com a extensão ExpressVPN instalada estiverem em execução e mostrarem que você está conectado à VPN, sair do navegador NÃO desconectará a VPN.

Alterar idioma na extensão ExpressVPN para navegador

Clique no ícone ExpressVPN na barra de ferramentas. Clique no menu de hambúrguer (≡).

Selecione Configurações.

Preferências de exibição > Idioma, selecione o idioma para o qual deseja alterar.



Em, selecione o idioma para o qual deseja alterar.

Usar o modo escuro na extensão ExpressVPN para navegador

Um tema de cor escura agora está disponível nas extensões do navegador ExpressVPN para Chrome, Firefox e Edge.

Para usar a extensão ExpressVPN para navegador com o tema de cor escura, configure seu dispositivo para usar o modo escuro. O modo escuro da extensão do navegador será ativado de acordo.

Erros da extensão ExpressVPN para navegador

Aqui estão alguns erros comuns que você pode encontrar ao usar a extensão ExpressVPN para navegador. Veja abaixo as etapas de erro e solução:

Falha na conexão

Solução: Certifique-se de que seu computador esteja conectado à Internet. Você pode testar isso fechando a ExpressVPN e tentando acessar a Internet.

Esta extensão requer o aplicativo Mac/Windows/Linux

Solução: Baixe e instale a versão mais recente do aplicativo Mac, Windows ou Linux. Se você ainda vir esta mensagem após instalar o aplicativo em seu computador, entre em contato com o suporte.

O aplicativo ExpressVPN precisa ser aberto

Solução: Abra o aplicativo ExpressVPN em seu computador. Depois de abrir o aplicativo, você pode controlá-lo por meio da extensão do navegador.

Como desinstalar a extensão ExpressVPN para navegador

Para desinstalar a extensão ExpressVPN para navegador, siga as etapas específicas do navegador abaixo:

Chrome

Clique nas reticências verticais (⋮) > Mais ferramentas > Extensões. Encontre a extensão ExpressVPN para navegador e clique em Remover > Remover.

Firefox

Clique no menu de hambúrguer (≡) > Complementos. Na barra lateral esquerda, selecione Extensões. Encontre a extensão ExpressVPN para navegador e clique em ⋯> Remover > Remover.

Edge

Clique em ⋯> Extensões. Encontre a extensão ExpressVPN para navegador e clique em Remover > Remover.

