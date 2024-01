Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Viktig: Det finnes ingen dedikert ExpressVPN-nettleserutvidelse for Microsoft Edge. Ikke last ned noen nettleserutvidelser fra Microsoft Edge-butikken som hevder å være fra ExpressVPN. Brukere skal besøke Det finnes ingen dedikert ExpressVPN-nettleserutvidelse for Microsoft Edge. Ikke last ned noen nettleserutvidelser fra Microsoft Edge-butikken som hevder å være fra ExpressVPN. Brukere skal besøke Chrome Web Store i Microsoft Edge og installere ExpressVPN-utvidelsen for Chrome.

ExpressVPNs nettleserutvidelse lar deg spoofe HTML5-geolokasjonen din og forsikrer at du alltid bruker den krypterte HTTPS-versjonen av nettsteder, når den er tilgjengelig. Den lar deg også fjernkontrollere ExpressVPN-appen fra nettleserne Chrome, Firefox, Edge, Brave og Vivaldi.

For å bruke ExpressVPNs nettleserutvidelse, må du laste ned og aktivere minst én av disse ExpressVPN-appene:

Hvordan hente ExpressVPNs nettleserutvidelse

Windows og Mac

Gå til ExpressVPNs oppsettside. Hvis du blir bedt om det, oppgi innloggingsdetaljene dine for ExpressVPN og klikk på Logg inn. Oppgi verifiseringskoden som er sendt deg per e-post. På venstre side, velg Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Hvis du bruker Brave eller Vivaldi, velg Google Chrome. Klikk på Hent utvidelse.

Linux

For å laste ned utvidelsen, kjør en av de følgende kommandoene: expressvpn install-firefox-extension expressvpn install-chrome-extensionw For brukere som har installer nettleseren sin fra Ubuntu Software Center Hvis du installerte nettleseren din fra Ubuntu Software Center, kan du oppleve at ExpressVPNs nettleserutvidelse ikke kan kommunisere med ExpressVPNs Linux app. For å løse dette problemet: Ta en sikkerhetskopi av nettleserens innstillinger og bokmerker Gå til Ubuntu Software Center og avinstaller nettleseren din Åpne terminalen Skriv inn $ sudo apt update Avhengig av nettleseren din, skriv inn $ sudo apt install chromium-browser eller $ sudo apt install firefox Åpne nettleseren din ved å skrive inn $ chromium-browser eller $ firefox Hent ExpressVPNs nettleserutvidelse ved å skrive inn expressvpn install-firefox-extension eller expressvpn install-chrome-extension

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Funksjoner i ExpressVPNs nettleserutvidelse

Koble til og koble fra VPN-et

Dette påvirker internettrafikken til alle appene dine, ikke bare hva som går gjennom nettleseren din.

Bytte VPN-serverlokasjon

For å velge en annen VPN-lokasjon, klikk på .

For å koble til den beste lokasjonen anbefalt for deg, klikk på smartlokasjon.

Velg fra ANBEFALTE lokasjoner i utvidelsen.



Klikk på ALLE LOKASJONER for å se listen over tilgjengelige VPN-lokasjoner. Du kan også søke etter en spesifikk lokasjon, se igjennom dine nylig tilkoblede lokasjoner, og se alle lokasjonene som du har merket som favoritter i ExpressVPN-appen.

VPN-tilkoblingsstatus

Se VPN-statusen din med et øyekast i nettleserens verktøylinje: oransje under tilkobling, grønn når tilkoblet og rød for feil.

Koble til ved nettleserens oppstart

Koble automatisk til den seneste VPN-serverlokasjonen du brukte når nettleseren din starter opp. For å slå på denne funksjonen, klikk på i verktøylinjen, klikk på , klikk innstillinger, og sett koble til ved oppstart av nettleser til på.

Bruk ekstra personvern- og sikkerhetsfunksjoner

For å bruke disse funksjonene, klikk på ExpressVPN-ikonet i verktøylinjen, klikk på og klikk på personvern og sikkerhet.

Spoof lokasjonen din (valgfritt)

Dette forhindrer HTML5-geolokasjon i å avsløre din fysiske plassering når du er tilkoblet ExpressVPN.

Blokker WebRTC (valgfritt)

Dette vil skjule IP-adressen din fra WebRTC-lekkasjer og forsikre at Chrome og Firefox vil bruke den samme nettverksruten for media som for normal nettrafikk.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Hvordan ExpressVPNs nettleserutvidelse oppfører seg

En oversikt over hvordan ExpressVPNs nettleserutvidelse opererer i ulike tilstander:

Koble fra i ExpressVPN-appen eller nettleseren

Hvis både ExpressVPN-appen og en nettleser med ExpressVPN-utvidelsen installert kjører og viser at du er tilkoblet VPN-et, vil det å frakoble VPN-et fra enten ExpressVPN-appen eller nettleseren koble fra VPN-et i både ExpressVPN-appen og nettleseren.

Avslutte ExpressVPN-appen

Hvis både ExpressVPN-appen og en nettleser med ExpressVPN-utvidelsen installert kjører og viser at du er tilkoblet VPN-et, vil det å avslutte ExpressVPN-appen koble fra VPN-et.

Hvis bare ExpressVPN-appen kjører, vil det å avslutte ExpressVPN-appe koble fra VPN-et.

Avslutte nettleseren

Hvis både ExpressVPN-appen og en nettleser med ExpressVPN-utvidelsen installert kjører og viser at du er tilkoblet VPN-et, vil det å avslutte nettleseren IKKE koble fra VPN-et.

Hvis bare ExpressVPN-appen kjører, vil det å avslutte ExpressVPN-appen koble fra VPN-et.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Bytte språk i ExpressVPNs nettleserutvidelse

Klikk på i verktøylinjen Klikk på .

Velg innstillinger.

Under Skjermvalg > Språk, velg det språket du vil bytte til.



Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Bruke mørk modus i ExpressVPNs nettleserutvidelse

Et mørkt fargetema er nå tilgjengelig i ExpressVPNs nettleserutvidelse for Chrome, Firefox og Edge.

For å bruke ExpressVPN-nettleserutvidelsen med mørkt fargetema, sett enheten din til å bruke mørk modus. Nettleserens mørke modus vil da aktiveres.



Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Feilmeldinger i ExpressVPNs nettleserutvidelse

Her er noen få vanlige feilmeldinger du kan møte på mens du bruker ExpressVPNs nettleserutvidelse. Se nedenfor for feilmeldingen og løsningsstegene:

Tilkobling feilet

Løsning: Forsikre deg om at PC-en din er tilkoblet internett. Du kan teste dette ved å avslutte ExpressVPN og prøve å få tilgang til internett.

Denne utvidelsen krever Mac-/Windows-/Linux-appen

Løsning: Last ned og installer den nyeste versjonen av Mac-, Windows- eller Linux-appen. Hvis du fremdeles ser denne meldingen etter å ha installert appen på datamaskinen din, vennligst kontakt kundestøtte.

ExpressVPN-appen må åpnes

Løsning: Åpne ExpressVPN-appen på PC-en din. Etter å ha åpnet appen, kan du kontrollere appen via nettleserutvidelsen.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Hvordan avinstallere ExpressVPNs nettleserutvidelse

For å avinstallere ExpressVPNs nettleserutvidelse, følg de nettleserspesifikke stegene nedenfor:

Chrome

Klikk på > Flere verktøy > Utvidelser. Finn ExpressVPNs nettleserutvidelse og klikk på Fjern > Fjern.

Firefox

Klikk på > Tillegg og temaer. På venstre side, velg Tillegg. Finn ExpressVPNs nettleserutvidelse og klikk på > Fjern > Fjern.

Edge

Klikk på > Utvidelser. Finn ExpressVPNs nettleserutvidelse og klikk på Fjern > Fjern.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen