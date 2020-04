VPN Routeur VPN : Activez ExpressVPN sur votre routeur pour obtenir les bénéfices de la confidentialité complète et de la sécurité d'un VPN sur votre Roku (et tous les autres appareils sur votre réseau). Votre connexion VPN reste toujours active, ce qui permet à votre Roku et aux autres appareils connectés de fonctionner comme s'ils étaient dans un autre pays.

Routeur virtuel : Utiliser un routeur virtuel signifie partager une connexion ExpressVPN à partir d'un Mac ou d'un PC. Vous aurez les mêmes avantages qu'un routeur VPN, mais n'aurez pas besoin d'équipement en plus à part votre ordinateur. Votre ordinateur doit rester allumé et la configuration peut être un peu compliquée. Découvrez comment la faire pour Windows et pour Mac.