Paras VPN Android TV:lle ja Android TV -bokseille

Kyllä. Android TV on käyttöjärjestelmä, joka on saatavilla lukuisiin eri laitteisiin, kuten älytelevisioihin ja mediatoistimiin. Yksi näistä laitteista on Chromecast, joka käyttää Android OS:ia (ei tule sekoittaa kolmannen sukupolven Chromecastiin, jossa on Google TV. Se julkaistiin vuoden 2020 loppupuolella ja toimii Android TV:n seuraajana).