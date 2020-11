ExpressVPN für Google Chromecast: Das beste Chromecast-VPN

VPN-Router

Aktivieren Sie ExpressVPN auf Ihrem Router , um die vollen Datenschutz- und Sicherheitsvorteile eines VPNs auf Ihrem Chromecast (und jedem anderen Gerät in Ihrem Netzwerk) zu nutzen. Ihre VPN-Verbindung bleibt immer eingeschaltet, so dass Ihr Chromecast und andere angeschlossene Geräte so arbeiten, als befänden sie sich in einem anderen Land.