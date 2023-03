Real Housewives: Ultimate Girls Trip ist ein Crossover/Spin-Off des *Real Housewives-*Franchise und zeigt acht Frauen der "Oberschicht", die gemeinsam Urlaub machen. Eine verrückte Voraussetzung, wenn man bedenkt, dass Urlaub eigentlich entspannend sein soll. Perfekt für Fans von Real Housewives of New Jersey, Real Housewives of Miami und Zugunglücken in Zeitlupe.