Die Show, die uns die beliebteste Hausfrau des Internets, NeNe Leakes, beschert hat, ist mit der 15. Staffel zurück. Die seit langem laufende Show folgt dem fabelhaften Leben mehrerer wohlhabender Frauen, die in Atlanta leben. Als NeNe Leakes die Show nach Staffel 12 verließ, hinterließ sie eine große Lücke, doch RHOA bietet weiterhin alles an Drama und Frechheit, was man sich nur wünschen kann.

RHOA 2023 verspricht, alles zu bieten. Es gibt sogar noch mehr Beziehungsdramen, veränderte Familiendynamiken, neue Flammen und die unerwartete Rückkehr früherer Darstellerinnen. Die Damen versuchen, in einen "heilenden Raum" zu gelangen, aber das Leben hat ganz andere Pläne auf Lager.



Die überaus erfolgreiche Serie The Real Housewives hat mehrere Spin-Offs und Ableger hervorgebracht, darunter The Real Housewives of Miami, The Real Housewives of New Jersey, Real Housewives: Ultimate Girls Trip und mehr.