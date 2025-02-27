Linux için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu kılavuz, Linux bilgisayarınızı, ExpressVPN uygulamasını etkinleştirmek için başka DNS sunucu adresleriyle manuel olarak nasıl yapılandıracağınızı gösterecektir.

Önemli: Üçüncü taraf bir DNS ayarlamak DNS sızıntılarına neden olabilir.

Linux üzerinde belirli DNS sunucu adreslerini manuel olarak yapılandırmak için:

Aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo apt-get install resolvconf Vim gibi tercihinize göre bir metin düzenleyici ile aşağıdaki dosyayı açın:

/etc/resolvconf/resolv.conf.d/base Aşağıdaki satırları girin ve kullanmak istediğiniz DNS sunucu adresleri ile değiştirin. Aşağıdaki örnek, OpenDNS’in güvenli DNS sunucularını kullanmaktadır:

nameserver 208.67.222.222

nameserver 208.67.220.220 Geçmişte yapılandırdığınız herhangi bir ad sunucusu satırını kaldırın. Dosyayı kaydedin. Aşağıdaki komutu çalıştırarak mevcut yapılandırma dosyasını yedekleyin:

sudo mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.backup Aşağıdaki komutu çalıştırarak yeni resolvconf yapılandırma dosyasına bağlantı oluşturun:

sudo ln -s /run/resolvconf/resolv.conf /etc/resolv.conf

sudo resolvconf -u Aşağıdaki komutu çalıştırarak ağ hizmetlerini yeniden başlatın:

sudo /etc/init.d/networking restart

Linux bilgisayarınızda kullanılan DNS sunucusunu değiştirdiniz. Eğer daha önce Linux için ExpressVPN uygulamasını etkinleştirirken sorun yaşadıysanız, ExpressVPN uygulamasını tekrar etkinleştirmeyi deneyin.

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