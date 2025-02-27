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Bu kılavuz, Linux bilgisayarınızı, ExpressVPN uygulamasını etkinleştirmek için başka DNS sunucu adresleriyle manuel olarak nasıl yapılandıracağınızı gösterecektir.
Linux üzerinde belirli DNS sunucu adreslerini manuel olarak yapılandırmak için:
- Aşağıdaki komutu çalıştırın:
sudo apt-get install resolvconf
- Vim gibi tercihinize göre bir metin düzenleyici ile aşağıdaki dosyayı açın:
/etc/resolvconf/resolv.conf.d/base
- Aşağıdaki satırları girin ve kullanmak istediğiniz DNS sunucu adresleri ile değiştirin. Aşağıdaki örnek, OpenDNS’in güvenli DNS sunucularını kullanmaktadır:
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
- Geçmişte yapılandırdığınız herhangi bir ad sunucusu satırını kaldırın.
- Dosyayı kaydedin.
- Aşağıdaki komutu çalıştırarak mevcut yapılandırma dosyasını yedekleyin:
sudo mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.backup
- Aşağıdaki komutu çalıştırarak yeni resolvconf yapılandırma dosyasına bağlantı oluşturun:
sudo ln -s /run/resolvconf/resolv.conf /etc/resolv.conf
sudo resolvconf -u
- Aşağıdaki komutu çalıştırarak ağ hizmetlerini yeniden başlatın:
sudo /etc/init.d/networking restart
Linux bilgisayarınızda kullanılan DNS sunucusunu değiştirdiniz. Eğer daha önce Linux için ExpressVPN uygulamasını etkinleştirirken sorun yaşadıysanız, ExpressVPN uygulamasını tekrar etkinleştirmeyi deneyin.
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