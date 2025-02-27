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Это руководство покажет вам как вручную настроить ваш компьютер с Linux для использования других адресов DNS-серверов, чтобы активировать приложение ExpressVPN.

Важно: Установка стороннего DNS может привести к утечке DNS.

Чтобы вручную настроить определенные адреса DNS-серверов на Linux:

  1. Введите следующую команду:
    sudo apt-get install resolvconf
  2. Откройте следующий файл в текстовом редакторе на ваш выбор, например, Vim:
    /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base
  3. Введите следующие строки, заменив их на адреса DNS-серверов, которые вы хотите использовать. Пример ниже использует защищенные сервера DNS от OpenDNS:
    nameserver 208.67.222.222
    nameserver 208.67.220.220
  4. Удалите любые строки с nameserver, которые вы ранее настроили.
  5. Сохраните файл.
  6. Создайте резервную копию текущего конфигурационного файла, запустив:
    sudo mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.backup
  7. Свяжитесь с новым конфигурационным файлом resolvconf, запустив:
    sudo ln -s /run/resolvconf/resolv.conf /etc/resolv.conf
    sudo resolvconf -u
  8. Перезапустите сетевые службы, выполнив:
    sudo /etc/init.d/networking restart

Вы изменили DNS-сервер, используемый на вашем компьютере с Linux. Если у вас возникли проблемы с активацией приложения ExpressVPN для Linux ранее, попробуйте снова активировать приложение ExpressVPN.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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