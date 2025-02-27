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Это руководство покажет вам как вручную настроить ваш компьютер с Linux для использования других адресов DNS-серверов, чтобы активировать приложение ExpressVPN.
Чтобы вручную настроить определенные адреса DNS-серверов на Linux:
- Введите следующую команду:
sudo apt-get install resolvconf
- Откройте следующий файл в текстовом редакторе на ваш выбор, например, Vim:
/etc/resolvconf/resolv.conf.d/base
- Введите следующие строки, заменив их на адреса DNS-серверов, которые вы хотите использовать. Пример ниже использует защищенные сервера DNS от OpenDNS:
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
- Удалите любые строки с nameserver, которые вы ранее настроили.
- Сохраните файл.
- Создайте резервную копию текущего конфигурационного файла, запустив:
sudo mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.backup
- Свяжитесь с новым конфигурационным файлом resolvconf, запустив:
sudo ln -s /run/resolvconf/resolv.conf /etc/resolv.conf
sudo resolvconf -u
- Перезапустите сетевые службы, выполнив:
sudo /etc/init.d/networking restart
Вы изменили DNS-сервер, используемый на вашем компьютере с Linux. Если у вас возникли проблемы с активацией приложения ExpressVPN для Linux ранее, попробуйте снова активировать приложение ExpressVPN.
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