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Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

ExpressVPN Keys (ExpressVPN’in şifre yöneticisi), kapsamlı tehdit modelleri ve güvenlik değerlendirmeleri yapmak dahil olmak üzere güvenli uygulamalar ve bulut altyapısı için sektördeki en iyi uygulamalar göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

Şifre yöneticinizde depolanan giriş bilgileri ve şifreler, sır vermeyen şifreleme ile her zaman korunur, bu da yalnızca çözülmüş verilerinizi (giriş bilgileriniz ve şifreleriniz) görebilmenizi sağlar. Bunun nedeni, ExpressVPN Keys hesabınızı kurarken oluşturduğunuz birincil şifrenizi kullanarak verilerinizin aygıtlarınızda şifrelenmesi ve şifresinin çözülmesidir. ExpressVPN dahil hiç kimse, şifre yöneticinizde depolanan giriş bilgilerini ve şifreleri göremez; çünkü birincil şifreyi yalnızca siz bilirsiniz.

Güçlü bir birincil şifre ve sır vermeyen şifrelemenin birleşimi, ExpressVPN Keys kullanıcıları için yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Verilerinizin nasıl yönetildiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

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