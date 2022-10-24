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Önemli: ExpressVPN Keys şu anda tüm kullanıcılara kademeli olarak Windows, Mac ve Linux’ta bir Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla ve ExpressVPN iOS ve Android uygulamasıyla sunulmaktadır.
Bu rehber ExpressVPN Keys hesabınız için kurtarma kodunuzu nasıl sıfırlayacağınızı gösterecektir. Kurtarma kodunuzu kaybettiyseniz veya güvenliğinin ihlal edilmiş olabileceğine inanıyorsanız kodu sıfırlamanız gerekir.

Kurtarma kodunuzu sıfırlamak için birincil şifrenize ihtiyacınız olacak. Kurtarma kodunuzu yalnızca Android için ExpressVPN uygulamasını kullanarak sıfırlayabilirsiniz. Bu özellik, iOS için ExpressVPN uygulamasında veya ExpressVPN Keys Chrome uzantısında mevcut değildir.

  1. Android için ExpressVPN uygulamasında Seçenekler‘e dokunun.
  2. Ayarlar> Güvenlik> Kurtarma kodunuzu sıfırlayın‘a dokunun.
  3. Tap Kurtarma kodunuzu sıfırlayın‘a dokunun.
  4. Birincil şifrenizi girin.
  5. Yeni güvenlik kodunuzu güvenli bir yerde saklayın.

Birincil şifreniz ile kurtarma kodunuzun her ikisini de kaybettiyseniz şifre yöneticisi hesabınızı sıfırlamak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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