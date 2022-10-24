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Kurtarma kodunuzu sıfırlamak için birincil şifrenize ihtiyacınız olacak. Kurtarma kodunuzu yalnızca Android için ExpressVPN uygulamasını kullanarak sıfırlayabilirsiniz. Bu özellik, iOS için ExpressVPN uygulamasında veya ExpressVPN Keys Chrome uzantısında mevcut değildir.
- Android için ExpressVPN uygulamasında Seçenekler‘e dokunun.
- Ayarlar> Güvenlik> Kurtarma kodunuzu sıfırlayın‘a dokunun.
- Tap Kurtarma kodunuzu sıfırlayın‘a dokunun.
- Birincil şifrenizi girin.
- Yeni güvenlik kodunuzu güvenli bir yerde saklayın.
Birincil şifreniz ile kurtarma kodunuzun her ikisini de kaybettiyseniz şifre yöneticisi hesabınızı sıfırlamak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.