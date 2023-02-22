Önemli: ExpressVPN Keys, : ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’taki tüm kullanıcılar ile iOS ve Android için ExpressVPN uygulamasında aşamalı olarak hizmete sunuluyor.

Bilgisayarınızı veya Android kullanarak giriş bilgilerinizi Vivaldi’den ExpressVPN Keys’e aktarabilirsiniz.

Bilgisayarınızı kullanarak Vivaldi giriş bilgilerinizi içe aktarın

1. Giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın

Vivaldi’de, Chrome için ExpressVPN Keys Chrome tarayıcı uzantısını yükleyin. ExpressVPN şifre yöneticisi tarayıcı uzantısına tıklayın. Seçenekler> Ayarlar‘a tıklayın. Mevcut hizmetlerden içeri aktar‘a tıklayın. Birincil şifrenizi girin. Diğer‘i seçin. Ekrandaki talimatları izleyin. Dosya Seç‘i tıklayın. Daha önce dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin. Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde içe aktarıldığından emin olun.

2. Giriş bilgilerinizi Vivaldi’den silin

Vivaldi, ExpressVPN Keys’e ile çatışarak siteler veya hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmanızı istemeye devam edecektir. Bunu önlemek için giriş bilgilerinizi Vivaldi’den silin.

Önemli: Giriş bilgilerinizi Vivaldi’den sildikten sonra bunları kurtaramazsınız. Silmeden önce tüm giriş bilgilerinizi Vivaldi’den ExpressVPN Keys’e aktardığınızdan emin olun.

Giriş bilgilerinizi tek seferde silmek için şu adımları izleyin:

Vivaldi’de arama çubuğuna vivaldi://extensions/ yazın. Süpürme simgesini tıklayın. Verileri Silmek için Tüm Zamanlar‘ı seçin. Şifreler, senkronize edilenler dahil‘i seçin. Sil‘i tıklayın.

Giriş bilgilerinizi tek tek silmek için şu adımları izleyin:

Vivaldi’de arama çubuğuna vivaldi://settings/privacy/ yazın. ŞİFRELER altında Kayıtlı Şifreleri Göster‘e tıklayın. Her giriş bilgisine sağ tıklayın, ardından Şifreyi Sil‘e tıklayın. Sil‘e tıklayın.

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Android cihazınızı kullanarak Vivaldi giriş bilgilerinizi içe aktarın

1. Giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın

ExpressVPN Android uygulamasında Seçenek > Ayarlar > Veri‘ye dokunun. Mevcut hizmetlerden içe aktar‘a dokunun. Vivaldi‘ye dokunun. Ekrandaki talimatları izleyin. Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde içe aktarıldığından emin olun.

2. Giriş bilgilerinizi Vivaldi’den silin

Vivaldi, ExpressVPN Keys’e ile çatışarak siteler veya hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmanızı istemeye devam edecektir. Bunu önlemek için giriş bilgilerinizi Vivaldi’den silin.

Önemli: Giriş bilgilerinizi Vivaldi’den sildikten sonra bunları kurtaramazsınız. Silmeden önce tüm giriş bilgilerinizi Vivaldi’den ExpressVPN Keys’e aktardığınızdan emin olun.

Tüm giriş bilgilerinizi tek seferde silmek için şu adımları izleyin:

Vivaldi uygulamasında Vivaldi simgesine dokunun. Geçmiş> süpürge simgesine dokunun. Gelişmiş‘e dokunun. Zaman aralığı için Tüm zamanlar‘a dokunun. Yalnızca Kayıtlı şifreleri seçin. Verileri temizle‘ye dokunun.

Giriş Bilgilerinizi tek tek silmek için şu adımları izleyin:

Vivaldi uygulamasında Vivaldi simgesine dokunun. > Şifreler‘e dokunun. Giriş yap’a dokunun. Çöp kutusu simgesine dokunun. Şifreyi sil’e dokunun.

Vivaldi’nin sizden Vivaldi’de giriş bilgilerinizi kaydetmeyi veya adları, e-postaları ve adresleri doldurmasını istemesini önlemek için şu adımları izleyin:

Vivaldi uygulamasında Vivaldi simgesine dokunun. öğesine dokunun. Adresler ve daha fazlasına dokunun, ardından Adresleri kaydet ve doldur seçeneğini kapatın. Ayarlar ekranına geri dönün. Şifreler‘e dokunun. Şifreleri kaydet‘e dokunun.

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iOS cihazınızı kullanarak Vivaldi giriş bilgilerinizi içe aktarın

Vivaldi, iOS’ta giriş bilgilerinin dışa aktarılmasına izin vermez. Bilgisayarınızı veya Android kullanarak giriş bilgilerinizi içe aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

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