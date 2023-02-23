Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) üzerinden Windows, Mac ve Linux’ta ve iOS ve Android için ExpressVPN uygulamasında aşamalı olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi Opera’dan ExpressVPN Keys’e aktarabilirsiniz.

Bilgisayarınızı kullanarak Opera’daki giriş bilgilerinizi aktarın

1. Giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın

Opera’da, Chrome için ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısını yükleyin. ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın. Seçenekler sekmesi > Ayarlar‘a tıklayın. Mevcut hizmetlerden içe aktarın‘a tıklayın. Birincil şifrenizi girin. Diğer‘i seçin. Ekrandaki yönergeleri takip edin. Dosya Seç‘e tıklayın. Daha önce dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin. Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde aktarıldığından emin olmak için kontrol edin.

2. Giriş bilgilerinizi Opera’dan silin

Opera, siteler ve hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmayı istemeye devam edecek ve bu da ExpressVPN Keys’i engelleyecektir. Bunu önlemek için giriş bilgilerinizi Opera’dan silin.

Önemli: Giriş bilgilerinizi Opera’dan sildikten sonra, onları geri yükleyemezsiniz. Giriş bilgilerinizi silmeden önce, tamamını Opera’dan ExpressVPN Keys’e aktardığınızdan emin olun.

Giriş bilgilerinizin tamamını tek seferde silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Opera’da, arama çubuğun opera://settings/clearBrowserData yazın. Gelişmiş‘e tıklayın. Zaman aralığı için, Tüm zamanlar‘ı seçin. Yalnızca Şifreler ve diğer giriş verileri‘ni seçin. Verileri temizle‘ye tıklayın.

Giriş bilgilerinizi tek tek silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Opera’da, arama çubuğuna opera://settings/passwords yazın. Kaydedilen Şifreler altında, her giriş bilgisinin yanındaki simgesine tıklayın. Kaldır‘a tıklayın.

Opera’nın isimleri, e-postaları ve adresleri doldurmasını engellemek için şu adımları izleyin:

Opera’da, arama çubuğuna opera://settings/addresses yazın. Adresleri kaydet ve doldur seçeneğini kapatın.

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Android cihazınızı kullanarak Opera’daki giriş bilgilerinizi aktarın

Opera, Android üzerinde giriş bilgilerini dışa aktarmaya izin vermemektedir. Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

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iOS cihazınızı kullanarak Opera’daki giriş bilgilerinizi aktarın

Opera, iOS üzerinde giriş bilgilerini dışa aktarmaya izin vermemektedir. Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

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