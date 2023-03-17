Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) üzerinden Windows, Mac ve Linux’ta ve iOS ve Android için ExpressVPN uygulamasında aşamalı olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi iCloud Keychain’den ExpressVPN Keys’e aktarabilirsiniz. ExpressVPN Keys yalnızca giriş bilgilerini (e-postalar, kullanıcı adları ve şifreler) aktarmayı destekler. Kredi kartı bilgileri veya kaydedilen notlar gibi diğer veriler aktarılmayacak.

Bilgisayarınızı kullanarak iCloud Keychain’deki giriş bilgilerinizi aktarın

1. iCloud Keychain’deki giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın

Chrome, Opera, Edge, Vivaldi veya Brave’de, Chrome için ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısını yükleyin. ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın. Seçenekler sekmesi > Ayarlar‘a tıklayın. Mevcut hizmetlerden içe aktarın‘a tıklayın. Birincil şifrenizi girin. iCloud Keychain‘i seçin. Ekrandaki yönergeleri takip edin. Dosya Seç‘e tıklayın. Daha önce dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin. Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde aktarıldığından emin olmak için kontrol edin.

2. iCloud Parolaları tarayıcı uzantısını silin

Windows cihazınızda iCloud Parolaları tarayıcı uzantısını kullanıyorsanız; bu uzantı, siteler ve hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmayı istemeye devam edecek ve bu da ExpressVPN Keys’i engelleyecektir. Bunu önlemek için iCloud Parolaları tarayıcı uzantısını silin.

Chrome

Chrome’da, arama çubuğuna chrome://extensions/ yazın. iCloud Parolaları‘nı bulun. Sil > Sil‘e tıklayın.

Microsoft Edge

Edge’de, arama çubuğuna edge://extensions/ yazın. iCloud Parolaları‘nı bulun. Sil > Sil‘e tıklayın.

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Android cihazınızı kullanarak iCloud Keychain’deki giriş bilgilerinizi aktarın

iCloud Keychain, Android üzerinde giriş bilgilerini dışa aktarmaya izin vermemektedir.Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

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iOS cihazınızı kullanarak iCloud Keychain’deki giriş bilgilerinizi aktarın

iCloud Keychain, iOS üzerinde giriş bilgilerini dışa aktarmaya izin vermemektedir. Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

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