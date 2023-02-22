Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) üzerinden Windows, Mac ve Linux’ta ve iOS ve Android için ExpressVPN uygulamasında aşamalı olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi Edge’den ExpressVPN Keys’e aktarabilirsiniz.

Bilgisayarınızı kullanarak Edge’deki giriş bilgilerinizi aktarın

1. Giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın

Edge’de, Chrome için ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısını yükleyin. ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın. Seçenekler sekmesi > Ayarlar‘a tıklayın. Mevcut hizmetlerden içe aktarın‘a tıklayın. Birincil şifrenizi girin. Edge‘i seçin. Ekrandaki yönergeleri takip edin. Dosya Seç‘e tıklayın. Daha önce dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin. Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde aktarıldığından emin olmak için kontrol edin.

2. Edge’deki giriş bilgilerinizi silin

Edge, siteler ve hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmayı istemeye devam edecek ve bu da ExpressVPN Keys’i engelleyecektir. Bunu önlemek için giriş bilgilerinizi Edge’den silin.

Önemli: Giriş bilgilerinizi Edge’den sildikten sonra, onları geri yükleyemezsiniz. Giriş bilgilerinizi silmeden önce, tamamını Edge’den ExpressVPN Keys’e aktardığınızdan emin olun.

Giriş bilgilerinizin tamamını tek seferde silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Edge’de, arama çubuğuna edge://settings/clearBrowserData yazın. Zaman aralığı için Tüm zamanlar‘ı seçin. Parolalar‘ı seçin ve diğer seçeneklerin seçimlerini kaldırın. Şimdi temizle‘ye tıklayın.

Giriş bilgilerinizi tek tek silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Edge’de, arama çubuğuna edge://settings/passwords yazın. Kaydedilmiş parolalar altında, her giriş bilgisinin yanındaki simgesine tıklayın. Sil‘e tıklayın. Her giriş bilgisi için aynı adımları tekrarlayın.

Edge’in adları, e-postaları ve adresleri doldurmasını önlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Edge’de, arama çubuğuna edge://settings/personalinfo yazın. Temel bilgileri kaydet ve doldur seçeneğini kapatın.

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Android cihazınızı kullanarak Edge’deki giriş bilgilerinizi aktarın

Microsoft Edge, Android üzerinde giriş bilgilerini dışa aktarmaya izin vermemektedir. Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

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iOS cihazınızı kullanarak Edge’deki giriş bilgilerinizi aktarın

Microsoft Edge, iOS üzerinde giriş bilgilerini dışa aktarmaya izin vermemektedir. Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

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