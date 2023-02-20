Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) üzerinden Windows, Mac ve Linux’ta ve iOS ve Android için ExpressVPN uygulamasında aşamalı olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Bilgisayarınızı veya Android cihazınızı kullanarak Chrome’daki giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarabilirsiniz. ExpressVPN Keys, Chrome’daki giriş bilgilerinin iOS üzerinden aktarılmasını yakında desteklemeye başlayacaktır.

Bilgisayarınızı kullanarak Chrome’daki giriş bilgilerinizi aktarın

1. Giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın

Chrome’da, Chrome için ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısını yükleyin. ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın. Seçenekler sekmesi > Ayarlar‘a tıklayın. Mevcut hizmetlerden içe aktarın‘a tıklayın. Birincil şifrenizi girin. Chrome‘u seçin. Ekrandaki yönergeleri takip edin. Dosya Seç‘e tıklayın. Daha önce dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin. Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde aktarıldığından emin olmak için kontrol edin.

2. Chrome’daki giriş bilgilerinizi silin

Chrome, siteler ve hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmayı istemeye devam edecek ve bu da ExpressVPN Keys’i engelleyecektir. Bunu önlemek için giriş bilgilerinizi Chrome’dan silin.

Önemli: Giriş bilgilerinizi Chrome’dan sildikten sonra, onları geri yükleyemezsiniz. Giriş bilgilerinizi silmeden önce, tamamını Chrome’dan ExpressVPN Keys’e aktardığınızdan emin olun.

Giriş bilgilerinizin tamamını tek seferde silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Chrome’da, simgesine tıklayın. Diğer araçlar > Tarama verilerini temizle… seçeneğine tıklayın. Gelişmiş sekmesinde, Zaman aralığı‘nın yanındaki Tüm zamanlar‘ı seçin. Şifreler ve diğer oturum açma verileri‘ni seçin ve diğer seçenekler için seçimleri kaldırın. Verileri temizle‘ye tıklayın.

Giriş bilgilerinizi tek tek silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Chrome’da, arama çubuğuna chrome://settings/passwords yazın. Kayıtlı Şifreler altında, her giriş bilgisinin yanındaki simgesine tıklayın. Kaldır‘a tıklayın. Aynı adımları tüm giriş bilgileri için tekrar edin.

Chrome’un adları, e-postaları ve adresleri doldurmasını önlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Chrome’da, arama çubuğuna chrome://settings/addresses yazın. Adresleri kaydet ve doldur seçeneğini kapatın.

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Android cihazınızı kullanarak Chrome’daki giriş bilgilerinizi aktarın

1. Giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın

ExpressVPN Android uygulamasında, Seçenekler > Ayarlar > Veri‘ye dokunun. Mevcut hizmetlerden içe aktarın‘a dokunun. Chrome‘a dokunun. Ekrandaki yönergeleri takip edin. CSV’yi İçe Aktar‘a dokunun. Daha önce dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin. Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde aktarıldığından emin olmak için kontrol edin.

2. Chrome’daki giriş bilgilerinizi silin

Chrome, siteler ve hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmayı istemeye devam edecek ve bu da ExpressVPN Keys’i engelleyecektir. Bunu önlemek için giriş bilgilerinizi Chrome’dan silin.

Önemli: Giriş bilgilerinizi Chrome’dan sildikten sonra, onları geri yükleyemezsiniz. Giriş bilgilerinizi silmeden önce, tamamını Chrome’dan ExpressVPN Keys’e aktardığınızdan emin olun.

Giriş bilgilerinizin tamamını tek seferde silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Chrome uygulamasında simgesine dokunun. Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik‘e dokunun. Tarama verilerini temizle‘ye dokunun. Gelişmiş > Tüm zamanlar‘a dokunun. Yalnızca Kayıtlı şifreler‘i seçin. Verileri temizle‘ye dokunun.

Giriş bilgilerinizi tek tek silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Chrome uygulamasında simgesine dokunun. Ayarlar > Şifre Yöneticisi‘ne dokunun. Giriş bilgisine dokunun. Kimliğinizi doğrulayın. Sil > Sil‘e dokunun.

Chrome’un giriş bilgilerini Google Şifre Yöneticisi’nde kaydetmesini veya adları, e-postaları ve adresleri doldurmasını önlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Chrome uygulamasında simgesine dokunun. Ayarlar‘a dokunun. Adresler ve daha fazlası‘na dokunun, sonra Adresleri kaydet ve doldur seçeneğini kapatın. Ayarlar ekranına geri dönün. Şifre Yöneticisi > simgesine dokunun. Şifreleri kaydetmeyi öner seçeneğini kapatın.

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iOS cihazınızı kullanarak Chrome’daki giriş bilgilerinizi aktarın

ExpressVPN Keys şu anda Chrome’daki giriş bilgilerini iOS cihazlardan dışa aktarmayı desteklememektedir. Bilgisayarınızı veya Android cihazınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

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