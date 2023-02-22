Önemli: ExpressVPN Keys, : ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’taki tüm kullanıcılar ile iOS ve Android için ExpressVPN uygulamasında aşamalı olarak hizmete sunuluyor.

Bilgisayarınızı veya Android kullanarak giriş bilgilerinizi Brave’den ExpressVPN Keys’e aktarabilirsiniz.

Bilgisayarınızı kullanarak Brave giriş bilgilerinizi içe aktarın

1. Giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın

Brave’de, Chrome için ExpressVPN Keys Chrome tarayıcı uzantısını yükleyin. ExpressVPN şifre yöneticisi tarayıcı uzantısına tıklayın. Seçenekler> Ayarlar‘a tıklayın. Mevcut hizmetlerden içeri aktar‘a tıklayın. Birincil şifrenizi girin. Diğer‘i seçin. Ekrandaki talimatları izleyin. Dosya Seç‘i tıklayın. Daha önce dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin. Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde içe aktarıldığından emin olun.

2. Giriş bilgilerinizi Brave’den silin

Brave, ExpressVPN Keys’e ile çatışarak siteler veya hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmanızı istemeye devam edecektir. Bunu önlemek için giriş bilgilerinizi Brave’den silin.

Önemli: Giriş bilgilerinizi Brave’den sildikten sonra bunları kurtaramazsınız. Silmeden önce tüm giriş bilgilerinizi Brave’den ExpressVPN Keys’e aktardığınızdan emin olun.

Giriş bilgilerinizi tek seferde silmek için şu adımları izleyin:

Brave’de arama çubuğuna brave://settings/clearBrowserData girin. Gelişmiş‘e tıklayın. Zaman aralığı için Tüm Zamanlar‘ı seçin. Şifreleri ve diğer giriş bilgileri verilerini seçin ve diğer seçeneklerin tikini kaldırın. Verileri temizle‘ye tıklayın.

Giriş Bilgilerinizi tek tek silmek için şu adımları izleyin:

Brave’de arama çubuğuna brave://settings/passwords girin. Kayıtlı şifreler altında, her giriş bilgisinin yanındaki simgesine tıklayın. Kaldır‘ı tıklayın. Tüm giriş bilgileri için aynı adımı tekrarlayın.

Brave’in adları, e-postaları ve adresleri doldurmasını önlemek için şu adımları izleyin:

Brave’de brave://settings/addresses girin. Temel bilgileri kaydet ve doldur seçeneğini kapatın.

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Android cihazınızı kullanarak Brave giriş bilgilerinizi içe aktarın

1. Giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın

ExpressVPN Android uygulamasında Seçenek > Ayarlar > Veri‘ye dokunun. Mevcut hizmetlerden içe aktar‘a dokunun. Brave‘e dokunun. Ekrandaki talimatları izleyin. Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde içe aktarıldığından emin olun.

2. Giriş bilgilerinizi Brave’den silin

Brave, ExpressVPN Keys’e ile çatışarak siteler veya hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmanızı istemeye devam edecektir. Bunu önlemek için giriş bilgilerinizi Brave’den silin.

Önemli: Giriş bilgilerinizi Brave’den sildikten sonra bunları kurtaramazsınız. Silmeden önce tüm giriş bilgilerinizi Brave’den ExpressVPN Keys’e aktardığınızdan emin olun.

Tüm giriş bilgilerinizi tek seferde silmek için şu adımları izleyin:

Brave uygulamasında ögesine dokunun. Geçmiş> Tarama verilerini temizle’ye dokunun … Gelişmiş > Tüm zamanlar‘a dokunun. Yalnızca Kayıtlı şifreleri seçin. Verileri temizle‘ye dokunun.

Giriş Bilgilerinizi tek tek silmek için şu adımları izleyin:

Brave uygulamasında ögesine dokunun. Ayarlar > Şifre Yöneticisi‘ne dokunun. Giriş yap’a dokunun. Çöp kutusu simgesine dokunun. Şifreyi sil’e dokunun.

Brave’in sizden Brave Password Manager’da giriş bilgilerinizi kaydetmeyi veya adları, e-postaları ve adresleri doldurmasını istemesini önlemek için şu adımları izleyin:

Brave uygulamasında ögesine dokunun. Ayarlar‘a dokunun. Adresler ve daha fazlasına dokunun, ardından Adresleri kaydet ve doldur seçeneğini kapatın. Ayarlar ekranına geri dönün. Şifre Yöneticisi‘ne dokunun. Şifreleri kaydet‘e dokunun.

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iOS cihazınızı kullanarak Brave giriş bilgilerinizi içe aktarın

Brave, iOS’ta giriş bilgilerinin dışa aktarılmasına izin vermez. Bilgisayarınızı veya Android kullanarak giriş bilgilerinizi içe aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

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