Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) üzerinden Windows, Mac ve Linux’ta ve iOS ve Android için ExpressVPN uygulamasında aşamalı olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi Bitwarden’dan ExpressVPN Keys’e aktarabilirsiniz. ExpressVPN Keys yalnızca giriş bilgilerini (e-postalar, kullanıcı adları ve şifreler) aktarmayı destekler. Kredi kartı bilgileri veya kaydedilen notlar gibi diğer veriler aktarılmayacak.

Bilgisayarınızı kullanarak Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi aktarın

1. Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın

Chrome, Opera, Edge, Vivaldi veya Brave’de, Chrome için ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısını yükleyin. ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın. Seçenekler sekmesi > Ayarlar‘a tıklayın. Mevcut hizmetlerden içe aktarın‘a tıklayın. Birincil şifrenizi girin. Bitwarden‘ı seçin. Ekrandaki yönergeleri takip edin. Dosya Seç‘e tıklayın. Daha önce dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin. Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde aktarıldığından emin olmak için kontrol edin.

2. Bitwarden tarayıcı uzantısını silin

Bitwarden, siteler ve hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmayı istemeye devam edecek ve bu da ExpressVPN Keys’i engelleyecektir. Bunu önlemek için Bitwarden tarayıcı uzantısını silin.

Chrome

Chrome’da, arama çubuğuna chrome://extensions/ yazın. Bitwarden’ı bulun. Sil > Sil‘e tıklayın.

Microsoft Edge

Edge’de, arama çubuğuna edge://extensions/ yazın. Bitwarden’ı bulun. Sil > Sil‘e tıklayın.

Brave

Brave’de, arama çubuğuna brave://extensions/ yazın. Bitwarden’ı bulun. Sil > Sil‘e tıklayın.

Opera

Opera’da, arama çubuğuna opera://extensions yazın. Bitwarden’ı bulun ve üzerine tıklayın. Uzantıyı sil > Sil‘e tıklayın.

Vivaldi

Vivaldi’de, arama çubuğuna vivaldi://extensions/ yazın. Bitwarden’ı bulun. Sil > Sil‘e tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön

Android cihazınızı kullanarak Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi aktarın

Bitwarden, Android üzerinde giriş bilgilerini dışa aktarmaya izin vermemektedir. Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön

iOS cihazınızı kullanarak Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi aktarın

Bitwarden, iOS üzerinde giriş bilgilerini dışa aktarmaya izin vermemektedir. Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön