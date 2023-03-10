Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi Bitwarden’dan ExpressVPN Keys’e aktarabilirsiniz. ExpressVPN Keys yalnızca giriş bilgilerini (e-postalar, kullanıcı adları ve şifreler) aktarmayı destekler. Kredi kartı bilgileri veya kaydedilen notlar gibi diğer veriler aktarılmayacak.
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Bilgisayarınızı kullanarak Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi aktarın
Android cihazınızı kullanarak Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi aktarın
iOS cihazınızı kullanarak Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi aktarın
Bilgisayarınızı kullanarak Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi aktarın
1. Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi ExpressVPN Keys’e aktarın
- Chrome, Opera, Edge, Vivaldi veya Brave’de, Chrome için ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısını yükleyin.
- ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın.
- Seçenekler sekmesi > Ayarlar‘a tıklayın.
- Mevcut hizmetlerden içe aktarın‘a tıklayın.
- Birincil şifrenizi girin.
- Bitwarden‘ı seçin.
- Ekrandaki yönergeleri takip edin.
- Dosya Seç‘e tıklayın.
- Daha önce dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin.
- Tüm giriş bilgilerinizin doğru şekilde aktarıldığından emin olmak için kontrol edin.
2. Bitwarden tarayıcı uzantısını silin
Bitwarden, siteler ve hizmetler için giriş bilgilerinizi doldurmayı istemeye devam edecek ve bu da ExpressVPN Keys’i engelleyecektir. Bunu önlemek için Bitwarden tarayıcı uzantısını silin.
Chrome
- Chrome’da, arama çubuğuna chrome://extensions/ yazın.
- Bitwarden’ı bulun.
- Sil > Sil‘e tıklayın.
Microsoft Edge
- Edge’de, arama çubuğuna edge://extensions/ yazın.
- Bitwarden’ı bulun.
- Sil > Sil‘e tıklayın.
Brave
- Brave’de, arama çubuğuna brave://extensions/ yazın.
- Bitwarden’ı bulun.
- Sil > Sil‘e tıklayın.
Opera
- Opera’da, arama çubuğuna opera://extensions yazın.
- Bitwarden’ı bulun ve üzerine tıklayın.
- Uzantıyı sil > Sil‘e tıklayın.
Vivaldi
- Vivaldi’de, arama çubuğuna vivaldi://extensions/ yazın.
- Bitwarden’ı bulun.
- Sil > Sil‘e tıklayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Android cihazınızı kullanarak Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi aktarın
Bitwarden, Android üzerinde giriş bilgilerini dışa aktarmaya izin vermemektedir. Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
iOS cihazınızı kullanarak Bitwarden’daki giriş bilgilerinizi aktarın
Bitwarden, iOS üzerinde giriş bilgilerini dışa aktarmaya izin vermemektedir. Bilgisayarınızı kullanarak giriş bilgilerinizi aktarmak için yukarıdaki adımları izleyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.