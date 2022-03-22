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Bu rehber, ExpressVPN Keys (ExpressVPN’in şifre yöneticisi) kullanarak çevrimiçi hesaplarınız için güçlü şifreleri nasıl oluşturacağınızı gösterecektir.
ExpressVPN Keys; uzun, rastgele ve karmaşık olan güçlü şifreler oluşturabilir ve böylece saldırganların bu şifreleri kırmasını zorlaştırır. Sonrasında, bu şifreleri şifre yöneticinizde kaydedebilir ve hesaplarınıza giriş yaparken bir tıkla veya dokunmayla doldurabilirsiniz.
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ExpressVPN Keys Chrome uzantısı
Yeni bir giriş bilgisi için güçlü bir şifre oluşturun
Chrome uzantısında güçlü bir şifre oluşturmak için:
- ExpressVPN Keys Chrome uzantısını yükleyin ve kurun.
- ExpressVPN Keys Chrome uzantısına tıklayın.
- Şifre yöneticinizin kilidini açın.
- Sağ üstteki simgesine tıklayın.
- Şifre alanının altındaki Yeni bir şifreye mi ihtiyacınız var?‘a tıklayın.
- Diğer bilgileri doldurun.
- Kaydet‘e tıklayın.
Bir web sitesinde yeni bir hesap oluştururken güçlü bir şifre oluşturmak için:
- ExpressVPN Keys Chrome uzantısını yükleyin ve kurun.
- ExpressVPN Keys Chrome uzantısına tıklayın.
- Bir hesap oluşturmak istediğiniz web sitesine gidin.
- Şifre alanına tıklayın.
- Önerilen şifreye tıklayın.
- Yeni giriş bilginizi kaydetmeniz istenecek. Kaydet‘e tıklayın.
Var olan bir giriş bilgisi için güçlü bir şifre oluşturun
- ExpressVPN Keys Chrome uzantısını yükleyin ve kurun.
- ExpressVPN Keys Chrome uzantısına tıklayın.
- Şifre yöneticisinin kilidini açın.
- Kaydedilmiş bir giriş bilgisine tıklayın.
- Düzenle‘ye tıklayın.
- Şifre alanının altındaki Güçlü şifre oluşturun‘a tıklayın.
- Kaydet‘e dokunun.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Android için ExpressVPN
Yeni bir giriş bilgisi için güçlü bir şifre oluşturun
- ExpressVPN uygulamasını açın.
- Şifreler sekmesine dokunun.
- Şifre yöneticinizin kilidini açın.
- Sağ üstteki simgesine dokunun.
- Şifre alanının altındaki Yeni bir şifreye mi ihtiyacınız var?‘a dokunun.
- Diğer bilgileri doldurun.
- KAYDET‘e dokunun.
Var olan bir giriş bilgisi için güçlü bir şifre oluşturun
- ExpressVPN uygulamasını açın.
- Şifreler sekmesine dokunun.
- Şifre yöneticinizin kilidini açın.
- Kaydedilmiş bir giriş bilgisine dokunun.
- Sağ üstteki DÜZENLE’ye dokunun.
- Şifre alanının altındaki Güçlü şifre oluşturun‘a dokunun.
- KAYDET‘e dokunun.
Yeni hesaplar veya var olan giriş bilgileri için şifre oluşturma konusunda sorun yaşarsanız bu sorun giderme sayfasına başvurun.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.