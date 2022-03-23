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Bu rehber, birincil şifrenizi nasıl değiştireceğinizi veya sıfırlayacağınızı gösterir. Birincil şifrenizi hatırlamıyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek kurtarma kodunuzla birincil şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Birincil şifrenizi yalnızca ExpressVPN Keys Chrome uzantısını ve Android için ExpressVPN uygulamasını kullanarak değiştirebilir veya sıfırlayabilirsiniz. Bu işlev, iOS için ExpressVPN uygulamasında mevcut değildir. Aşağıdaki platformunuza özel yönergeleri uygulayın:

ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:

ExpressVPN Keys Chrome uzantısını yükleyin ve kurun. ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın. Seçenekler > Ayarlar > Birincil şifreyi değiştir‘i tıklayın. Mevcut birincil şifrenizi girin ve ardından Doğrula‘yı tıklayın. Birincil şifrenizi hatırlamıyorsanız: Yardıma ihtiyacım var > Kurtarma Kodunu Kullan‘ı tıklayın. Yönergeleri takip edin.

Android için ExpressVPN uygulaması:

Android için ExpressVPN uygulamasında Seçenekler‘e dokunun. Ayarlar > Güvenlik > Birincil şifreyi değiştir‘e dokunun. Mevcut birincil şifrenizi girin ve ardından Doğrula‘yı tıklayın. Birincil şifrenizi hatırlamıyorsanız: Yardıma ihtiyacım var > Kurtarma Kodunu Kullan‘ı tıklayın. Yönergeleri takip edin.

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