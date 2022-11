2022 İçerik Özeti

Dijital içerik pazarı, neredeyse her gün piyasaya sürülen yeni hizmetlerle birlikte hızlı bir şekilde büyüyor. 1996 yılında Bill Gates’in de dediği gibi ‘’İçerik kraldır.’’ ve orijinal tv şovları ve filmler, dijital içerik platformlarının bu kalabalık pazarda diğerlerinden sıyrılmasına yardımcı olur.

(Çevrimiçi dizi ve film izlemeye bayılıyor musunuz? VPN ile gizli ve güvende kalarak en popüler dizi ve filmlerin keyfini çıkarın!)

Türkiye’de şu anda hem global hem yerel dijital içerik platformlar mevcut. Mubi, Gain, BluTV, PuhuTV ve Exxen yerel platformlar olurken Netflix, Prime Video, Disney Plus ve Bein Connect global içerik platformlarıdır.

Justwatch tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 2022 Ocak-Haziran verilerine göre, pazar payının büyük bir bölümünün %39 ile BluTV ve %30 ile Netflix tarafından paylaşıldığı görülüyor. Netflix Türkiye’de birinci çeyreğe göre abone sayısında %1’lik bir artış yakalamış olsa da, dünya genelinde 970 binden fazla abone kaybı yaşadı.

Yerel platformlar BluTV ve Mubi’nin 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 2’lik düşüş, Prime Video ise pazar payında yüzde 1’lik düşüş yaşadığı görülüyor.

Prime Video Türkiye’de 2020’den beri hizmet verirken Disney Plus ise daha çok yeni çünkü Haziran 2022 itibariyle Türkiye’de hizmet vermeye başladı. Disney Plus Haziran ayında pazara hızlı bir giriş yaptı ve yüzde 2 ile başlayan pazar payı ikinci çeyrekte yüzde 5’e yükseldi. Disney Plus’ın Türkiye’de Ağustos ayında 2 milyon üyeyi geçtiği belirtildi. Türkiye’de 2016 yılından beri hizmet veren Netflix’in güncel üye sayısı ise 3,5 milyon.

2022’nin Enleri

2022, dijital içerikler açısından sürükleyici bir yıl oldu. Erşan Kuneri ve Zeytin Ağacı gibi yeni hit dizilerden Kardeşler Payı gibi eski favori dizilere kadar herkesin heyecanla bir oturuşta bir sezonu bitirdiği diziler oldu.

2022’nin dijital izlenme rekorları kıran dizi ve filmlerini aşağıdaki galerimize göz atarak inceleyebilirsiniz. 2022 özeti, Flixpatrol ve Top10 Netflix’ten alınan veriler ile hazırlanmıştır.

2022’nin Yıldızları: Erşan Kuneri ve Zeytin Ağacı

2022, yerel yapımlar açısından başarılı bir yıl oldu diyebiliriz. 13 Mayıs 2022’de Netflix’te yayınlanan ve 15 hafta Netflix’in en çok izlenen 10 yapımı arasında yer alan komedi türündeki Erşan Kuneri, Netflix’te en çok izlenen yerel yapım olurken dünyayı kasıp kavuran Stranger Things 4. Sezonunu gölgede bırakmayı başardı. Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönettiği ve başrolü oynadığı dizi şimdiden ikinci sezon onayını aldı.

28 Temmuz’da yayınlanan ve aile dizilimi konulu olan drama türündeki Zeytin Ağacı dizisi, senenin bir diğer rekorlara imza atan yerli yapımı oldu. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın başrolü paylaştığı dizi, yayınlandığı ilk gün Türkiye ile birlikte 28 ülkede en çok izlenen 10 yapım arasında girdi.

Eller Yukarı! Gerçek suç hikayeleri çok popüler

Gerçek suç hikayelerini anlatan diziler ve filmler 2022’de de popülerdi. Merak uyandıran ve izlemesi keyif verici olan bu yapımlar, insan doğasının rahatsız edici unsurlar içeren karanlık tarafına ışık tutarlar.

Bu hikayeler, neden ve nasıl suç işlendiği ve bu suçların nasıl engellenebileceğine dair fikir edinilmesini sağlarken aynı zamanda izleyicilerde adalet duygusunu canlandırıyor ve olayları kendi içsel dünyalarında tartmalarına imkan sağlıyor.

2 Şubat’ta Netflix’te yayınlanan Tinder Swindler, seri bir dolandırıcının gerçek hikayesini gözler önüne serdi. Arkadaşlık uygulaması Tinder’ı kullanarak kadınları binlerce dolar dolandıran İsrailli Shimon Hayut – bilinen adıyla Simon Leviev’in hikayesi 33 gün boyunca Türkiye Netflix’te en çok izlenen 10 yapım arasında yer aldı.

11 Şubat’ta Netflix’te yayınlanan Inventing Anna, zengin bir mirasçı gibi davranan ve New York şehrinin seçkinleri arasında dolandırıcılık yapan Rusya doğumlu sosyetik Anna Delvey’in merak uyandırırken rahatsız eden hikayesini anlatıyor. Inventing Anna dizisi, 40 gün boyunca Türkiye Netflix’te en çok izlenen 10 yapım arasında yer aldı.

17 Haziran’da Netflix’te yayınlanan ve Birce Akalay’ın başrol oynadığı suç drama türündeki polisiye Mezarlık dizisi kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibin başındaki komiserin karşılaştığı güçlükleri konu alıyor. Türk yapımı olan Mezarlık, 77 gün boyunca Türkiye Netflix’te en çok izlenen 10 yapım arasında yer aldı.

21 Eylül’de Netflix’te yayınlanan ve Amerikan seri katili Jeffrey Dahmer’ın hikayesini konu alan Monster: Jeffrey Dahmer, 2022’de internetteki en popüler konulardan biri haline geldi. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde birçok kişi Dahmer’ın tüyler ürperten korkunç suçları ilgi ve kaçınılmaz olarak dehşete kapılarak izledi. Dahmer’ın 2. Sezon onayı alan hikayesi, 55 gün boyunca Türkiye Netflix’te en çok izlenen 10 yapım arasında yer aldı.

Korku filmleri aramalarda lider, gizemli diziler gözde

Korku filmleri, genellikle heyecan verici ve merak uyandırıcı olduğu için dünya genelinde çok izlenen bir türdür. Türkiye’de 2022 Ocak ayında Netflix’te en çok izlenen dizinin okült konulu Archive 81 olması pek de şaşırtıcı değil.

Bunun olası sebebine değinmeden önce 2022’nin en çok izlenen diğer dizilerinden bazılarına değinelim.

Mart ayında yayınlanan tarihi dram Pera Palas’ta Gece Yarısı; Nisan ayında yayınlanan gerilim ve bilim-kurgu dramı Yakamoz S-245; Mayıs ayında 4. Sezonu ile Netflix’e dönen Stranger Things ve 28 Temmuz’da yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Zeytin Ağacı dizileri birbirlerinden çok farklı türde yapımlar olsa da hepsinin ortak bir yönü var—hepsi biraz mistik…

Bu mistik sonuç, bizi 2022 yılında şimdiye kadar Google üzerinden hangi türlerin en çok izlenmek için arandığını araştırmaya itti. Romantik, aksiyon, dram, komedi ve korku izle kelimeleri ile Google Trends üzerinden gerçekleştirdiğimiz araştırma, ‘’Korku İzle’’ aramasının diğer türlere göre çok daha fazla yapıldığını ortaya koydu.

Türkiye, mitler ve efsanelerle dolu uzun ve çok zengin bir tarihe sahip. Anadolu topraklarında yaşadığına inanılan onlarca efsanevi yaratığa dair birçok hikaye mevcut.

Gulyabani’den Germakoçi’ye, Hırtık’tan Karakura ve Şahmeran’a kadar bu hikayeler genellikle korku ve mistik unsurları içerir ki bu korku filmlerinin ve mistik dizilerin neden bu kadar sevildiğinin bir cevabı olabilir.

Ejderhalar ve Elfler’in muhteşem dönüşü…

HBO yapımı House of the Dragon dizisi, Game of Thrones hayranları tarafından merakla bekleniyordu. 21 Ağustos 2022’de ilk bölümüyle Warner Bros’un dijital platformu HBO Max’te ekranlara gelen dizi, Game of Thrones evreninde bizi daha eski zamanlara götürüyor ve Targaryen hanesinin tarihine ışık tutuyor.

House of the Dragon dizisi Türkiye’de 7 Ekim itibari ile Beinconnect üzerinden yayınlanmaya başlandı. Gençlik dizisi Euphoria dizisi, 2022 Şubat’ta yayınlanan ikinci sezonu ile Game of Thrones’tan sonra bölüm başı ortalama 16.3 milyon izlenme ile HBO’nun en çok izlenen ikinci dizisi olmuştu.

House of the Dragon dizisi bölüm başı ortalama 29 milyon izlenme ile yakında Game of Thrones’tan tahtı çalacak gibi duruyor. Game of Thrones’un 8. Sezon ve 2019’daki final sezonunda bölüm başı ortalama izleyici sayısı 44 milyondan fazlaydı.

Hem Google Trends üzerinden hem de Keywordtool platformu üzerinden yaptığımız araştırma, House of the Dragon dizisinin resmi olarak Türkiye’de yayınlanmasa da izlenmek için binlerce kez Google üzerinden arandığını ortaya koydu.

Neyse ki, artık Beinconnect üzerinden izlenebiliyor!

Elflere gelirsek…

1 Eylül 2022’de Prime Video’da yayınlanmaya başlayan The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi için Amazon’un 1 milyar dolar harcadığı belirtiliyor. Yayınlanmasından 24 saat sonra dizi 25 milyon izleyiciye ulaştı.

→Spoiler←

Dizide Sauron’u canlandıran aktör Charlie Vickers üçüncü bölüme kadar Sauron olduğunu bilmediğini söyledi.

→Spoiler←

The Rings of Power’ın Amazon Prime’da 14 Ekim gecesi yayınlanan sezon finali sonrası The Lord of the Rings ve Hobbit üçlemeleri Netflix’de ve Amazon Prime’da en çok izlenen 10 yapım arasına tekrar girdi.

Geleceğe bakış…

İçinde olduğumuz Kasım ayında The Crown, 5. Sezonu ile tekrar Netflix’te. Ayrıca, Dark’ın yapımcılarının yeni dizisi 1899’un da ilk sezonu Kasım’da yayınlanacak.

Aralık ayında ise Emily in Paris dizisi üçüncü sezonu ile Netflix’e dönecek. Hangi dizi ve filmler Kasım ve Aralık’ta en çok izlenecek, hep birlikte göreceğiz.