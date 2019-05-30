Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.
Из этого руководства вы узнаете, как восстановить исходную прошивку роутера с установленным приложением ExpressVPN. Перед тем, как начать, убедитесь, что загрузили заводскую прошивку роутера на официальном сайте Asus, Linksys или Netgear. Для роутера Aircove прошивку можно загрузить на странице установки ExpressVPN.
Содержание
Восстановление исходной прошивки роутера после установки прошивки ExpressVPN (v2 и выше)
Восстановление исходной прошивки роутера после установки прошивки ExpressVPN (v1)
Восстановление исходной прошивки роутера после установки прошивки ExpressVPN (v2 и выше)
- Откройте настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
- Выберите Расширенные настройки > Обновление ПО.
- Нажмите Выбрать файл.
- Выберите загруженный ранее файл с исходной прошивкой роутера. Нажмите Обновить сейчас.
- Вашему роутеру потребуется некоторое время для обновления прошивки. Во время этого процесса ваши устройства будут отключены от сети роутера.
- Подключитесь к сети роутера с помощью кабеля LAN или Wi-Fi.
- Зайдите в шлюз по умолчанию своего роутера, чтобы проверить, успешно ли вы восстановили заводскую прошивку.
Примечание. Восстановление прошивки для роутера ExpressVPN Aircove — это то же самое, что и переустановка прошивки. Этот процесс может помочь устранить неисправности, если Aircove не работает должным образом.
«Недопустимый файл. Обновить еще раз».
Если вы видите сообщение «Недопустимый файл. Обновить еще раз», возможно, вы загрузили файл прошивки, который не подходит для вашей модели роутера или имеет неправильный формат. Постарайтесь загрузить правильный файл прошивки для своей модели роутера на официальном сайте Asus, Linksys или Netgear или на странице установки ExpressVPN для роутера Aircove.
Правильные форматы файлов для прошивок различных роутеров:
- Aircove: img,
- Asus: trx,
- Netgear: chk,
- Linksys: img.
Я «окирпичил» свой роутер
Если вы испортили свой роутер (он перестал отвечать на запросы после сбоя в процессе сброса прошивки), попробуйте выполнить следующие действия для своей модели роутера.
ExpressVPN Aircove
- Убедитесь, что роутер включен.
- Удерживайте кнопку сброса в течение примерно десяти секунд.
- Индикатор мигнет четыре раза.
- Проверьте, решена ли проблема.
Linksys
- Включите роутер.
- Держите его включенным в течение шести-десяти секунд.
- Выключите роутер.
Повторите весь процесс еще три раза.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Восстановление исходной прошивки роутера после установки прошивки ExpressVPN (v1)
Для Linksys WRT1200AC, WRT1900AC и WRT3200ACM
Откройте панель управления роутера с прошивкой ExpressVPN. Войдите в систему, используя пароль администратора роутера.
В левом боковом меню выберите Резервное копирование / Образ прошивки.
В разделе Установить новый образ прошивки, снимите флажок в поле Сохранить настройки.
Нажмите Выбрать файл и выберите файл прошивки.
Нажмите Установить образ… > Продолжить.
Когда появится запрос, выберите, сохранять или не сохранять текущие настройки.
Во время процесса обновления прошивки ваше устройство будет отключено от Wi-Fi-сети роутера. Чтобы снова подключиться к роутеру, выберите имя Wi-Fi-сети.
После обновления прошивки войдите в систему, используя имя пользователя и пароль роутера.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Для Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (до v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S и RT-AC56U
Откройте панель управления роутера с прошивкой ExpressVPN. Войдите в систему, используя пароль администратора роутера.
В верхней панели навигации нажмите Администрирование. В левом боковом меню выберите Обновление прошивки.
В выпадающем меню выберите Сбросить до заводских настроек, затем нажмите Выбрать файл, чтобы выбрать файл прошивки.
Важно! Убедитесь, что вы загрузили правильную прошивку для своей модели роутера.
Нажмите Обновить > Продолжить.
Во время обновления прошивки при появлении запроса выберите, сохранять или не сохранять текущие настройки.
Во время процесса обновления прошивки ваше устройство будет отключено от Wi-Fi-сети роутера. Чтобы снова подключиться к роутеру, выберите имя Wi-Fi-сети.
После обновления прошивки войдите в систему, используя имя пользователя и пароль роутера.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.