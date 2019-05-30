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Из этого руководства вы узнаете, как восстановить исходную прошивку роутера с установленным приложением ExpressVPN. Перед тем, как начать, убедитесь, что загрузили заводскую прошивку роутера на официальном сайте Asus, Linksys или Netgear. Для роутера Aircove прошивку можно загрузить на странице установки ExpressVPN.

Восстановление исходной прошивки роутера после установки прошивки ExpressVPN (v2 и выше)

Откройте настройки роутера с прошивкой ExpressVPN. Выберите Расширенные настройки > Обновление ПО.

Нажмите Выбрать файл.

Выберите загруженный ранее файл с исходной прошивкой роутера. Нажмите Обновить сейчас.

Вашему роутеру потребуется некоторое время для обновления прошивки. Во время этого процесса ваши устройства будут отключены от сети роутера. Подключитесь к сети роутера с помощью кабеля LAN или Wi-Fi. Зайдите в шлюз по умолчанию своего роутера, чтобы проверить, успешно ли вы восстановили заводскую прошивку.

Примечание. Восстановление прошивки для роутера ExpressVPN Aircove — это то же самое, что и переустановка прошивки. Этот процесс может помочь устранить неисправности, если Aircove не работает должным образом.

«Недопустимый файл. Обновить еще раз».

Если вы видите сообщение «Недопустимый файл. Обновить еще раз», возможно, вы загрузили файл прошивки, который не подходит для вашей модели роутера или имеет неправильный формат. Постарайтесь загрузить правильный файл прошивки для своей модели роутера на официальном сайте Asus, Linksys или Netgear или на странице установки ExpressVPN для роутера Aircove.

Правильные форматы файлов для прошивок различных роутеров:

Aircove: img,

Asus: trx,

Netgear: chk,

Linksys: img.

Я «окирпичил» свой роутер

Если вы испортили свой роутер (он перестал отвечать на запросы после сбоя в процессе сброса прошивки), попробуйте выполнить следующие действия для своей модели роутера.

ExpressVPN Aircove

Убедитесь, что роутер включен. Удерживайте кнопку сброса в течение примерно десяти секунд. Индикатор мигнет четыре раза. Проверьте, решена ли проблема.

Linksys

Включите роутер. Держите его включенным в течение шести-десяти секунд. Выключите роутер.

Повторите весь процесс еще три раза.

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Восстановление исходной прошивки роутера после установки прошивки ExpressVPN (v1)

Важно! Первая версия приложения ExpressVPN для роутеров больше не поддерживается и не доступна для загрузки. Чтобы воспользоваться новейшими функциями и установить обновления безопасности, Первая версия приложения ExpressVPN для роутеров больше не поддерживается и не доступна для загрузки. Чтобы воспользоваться новейшими функциями и установить обновления безопасности, загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN для роутеров

Для Linksys WRT1200AC, WRT1900AC и WRT3200ACM

Для Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (до v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S и RT-AC56U