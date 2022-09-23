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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Активировав биометрическую защиту, вы сможете получить доступ ко всем вашим логинам, сохраненным в ExpressVPN Keys, не вводя основной пароль. Так вам будет проще установить полный контроль над защитой своих паролей.

ExpressVPN Keys не имеет доступа к вашим биометрически защищенным данным

ExpressVPN Keys не получает от iOS ничего, кроме уведомления о статусе биометрической авторизации, и не может извлечь или отдельно сохранить какие-либо данные, защищенные с помощью биометрической системы.

Узнайте больше про систему биометрической защиты от Apple: Touch ID и Face ID.

Ваш основной пароль по-прежнему защищает ваши данные

Система биометрической защиты не заменяет собой ваш основной пароль ExpressVPN Keys и не ослабляет защиту нашего менеджера паролей.

Даже после активации системы биометрической защиты ваши данные, сохраненные в ExpressVPN Keys, по-прежнему постоянно обрабатываются с помощью вашего основного пароля и алгоритмов шифрования с нулевым разглашением. Узнайте больше про систему защиты ExpressVPN Keys.

Защита с помощью биометрии и основного пароля для iOS

Когда вы включаете систему биометрической защиты:

Ваш основной пароль надежно хранится в подсистеме Secure Enclave, доступ к нему имеет приложение ExpressVPN и только оно.

После успешной биометрической авторизации ExpressVPN Keys получает доступ к основному паролю, сохраненному в Secure Enclave, и использует его для доступа к вашим логинам.

Когда вы отключаете систему биометрической защиты:

Основной пароль, сохраненный в Secure Enclave, сразу же удаляется.

После выхода из приложения ExpressVPN для iOS или его удаления:

Когда вы выходите из приложения, ваш основной пароль удаляется из Secure Enclave. После удаления приложения ваш основной пароль остается в Secure Enclave, однако другие приложения не могут получить к нему доступ или использовать его.

Когда вы сохраняете новые биометрические данные на вашем устройстве iOS:

Вы больше не сможете разблокировать ExpressVPN Keys, используя биометрическую систему, пока не введете ваш основной пароль еще раз. Таким образом мы защитим ваши логины от посторонних, которым удастся сохранить на вашем устройстве новые биометрические данные.

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