Последнее обновление:

ExpressVPN сокращает службу поддержки приложения для Mac OS X 10.11 и macOS 10.12 начиная с 10 мая 2022 года. После этой даты версия приложения для Mac OS X 10.11 или macOS 10.12 не будет получать обновления новых функций, хотя будет продолжать получать основные обновления безопасности.

Примечание: ExpressVPN больше не поддерживает Mac OS X 10.10 и ниже. Вы все еще можете скачать приложение на Mac OS X 10.11 и macOS 10.12; однако версия приложения, которую вы получите, будет иметь ограниченную поддержку, как описано выше.

Для того чтобы скачать приложение на Mac OS X 10.11 и macOS 10.12, вам необходимо связаться с нашей Службой поддержки, чтобы запросить установочный файл.

Чтобы продолжать получать обновления безопасности и функций на Mac-приложении, обновите операционную систему на вашем компьютере Apple и скачайте последнюю версию приложения ExpressVPN для Mac:

  1. Обновите до macOS 10.13 или выше на вашем компьютере Apple.
  2. Скачайте и установите последнюю версию ExpressVPN для Mac.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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