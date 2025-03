ExpressVPN sta riducendo il supporto dell’app per Mac OS X 10.11 e macOS 10.12 a partire dal 10 maggio 2022. Dopo questa data, la versione dell’app per Mac OS X 10.11 o macOS 10.12 non riceverà aggiornamenti per nuove funzionalità, sebbene continuerà a ricevere importanti aggiornamenti di sicurezza.

Nota: ExpressVPN non supporta più Mac OS X 10.10 e versioni precedenti. È ancora possibile scaricare l’app su Mac OS X 10.11 e macOS 10.12; tuttavia, la versione dell’app che riceverete avrà un supporto limitato, come descritto sopra.

Per scaricare l’app su Mac OS X 10.11 e macOS 10.12, è necessario contattare il nostro Team di Supporto per richiedere l’installatore.

Per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza e funzionalità sull’app Mac, aggiorna il sistema operativo sul tuo computer Apple e scarica l’ultima app ExpressVPN per Mac:

Hai bisogno di aiuto? Contatta il Team di supporto ExpressVPN per assistenza immediata.

Torna all’inizio