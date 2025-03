ExpressVPN reduserer app-støtte for Mac OS X 10.11 og macOS 10.12 fra og med 10. mai 2022. Etter denne datoen vil app-versjonen for Mac OS X 10.11 eller macOS 10.12 ikke motta oppdateringer for nye funksjoner, selv om den fortsatt vil motta viktige sikkerhetsoppdateringer.

Merk: ExpressVPN støtter ikke lenger Mac OS X 10.10 og tidligere. Du kan fortsatt laste ned appen på Mac OS X 10.11 og macOS 10.12; men app-versjonen du vil motta vil ha begrenset støtte, som beskrevet ovenfor.

For å laste ned appen på Mac OS X 10.11 og macOS 10.12, må du kontakte vårt supportteam for å be om installasjonsprogrammet.

For å fortsette å motta sikkerhets- og funksjonsoppdateringer på Mac-appen, oppgrader operativsystemet på din Apple-datamaskin og last ned den nyeste ExpressVPN-appen for Mac:

Trenger du hjelp? Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPN Support-teamet for umiddelbar hjelp.

