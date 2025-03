ExpressVPN reducerer app-support til Mac OS X 10.11 og macOS 10.12 fra den 10. maj 2022. Efter denne dato vil appversionen til Mac OS X 10.11 eller macOS 10.12 ikke modtage opdateringer for nye funktioner, men vil fortsat få større sikkerhedsopdateringer.

Bemærk: ExpressVPN understøtter ikke længere Mac OS X 10.10 og tidligere. Du kan stadig downloade appen på Mac OS X 10.11 og macOS 10.12; dog vil den appversion, du modtager, have begrænset support, som beskrevet ovenfor.

For at downloade appen på Mac OS X 10.11 og macOS 10.12 skal du kontakte vores supportteam for at anmode om installationsprogrammet.

For at fortsætte med at modtage sikkerheds- og funktionsopdateringer på Mac-appen, opgrader operativsystemet på din Apple-computer og download den nyeste ExpressVPN-app til Mac:

Brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN’s supportteam for øjeblikkelig assistance.

