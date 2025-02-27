Данное руководство покажет вам как устранить утечки DNS при запуске антивирусных или онлайн-систем безопасности с приложением ExpressVPN.

Когда вы подключены к ExpressVPN, ваше устройство использует защищённые DNS-серверы ExpressVPN для выполнения запросов DNS.

Если вы используете приложение ExpressVPN вместе с антивирусным или онлайн-средством защиты, таким как Norton 360 и Avast, антивирус или онлайн-система безопасности может быть несовместим с приложением ExpressVPN и давать команду вашему устройству не использовать DNS-серверы ExpressVPN. Это может привести к утечкам DNS.

Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие шаги. После каждого шага запускайте проверку на утечку, чтобы убедиться, что проблема устранена. Если проблема решена, вы можете пропустить оставшиеся шаги.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения ExpressVPN для Windows.

1. Отключите расширение браузера вашего антивирусного или онлайн-приложения защиты и функцию фильтрации DNS или веб-сайтов

Отключите любое расширение браузера, связанное с вашим антивирусным или онлайн-приложением защиты, которое может мешать работе вашего приложения ExpressVPN. (Это не повлияет на работу вашего антивируса или приложения для онлайн-безопасности.) Также отключите функцию фильтрации DNS или веб-сайтов вашего антивирусного или онлайн-приложения защиты, чтобы ваше устройство использовало только DNS-серверы ExpressVPN.

Разные антивирусные или онлайн-продукты безопасности имеют разные названия для функции фильтрации DNS или веб-сайтов. Для получения конкретных инструкций свяжитесь с поставщиком вашего антивирусного или онлайн-приложения защиты.

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2. Убедитесь, что для DNS установлено значение «Автоматически»

Откройте команду «Выполнить» на Windows. Введите ncpa.cpl и нажмите OK. В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши ваше активное подключение к Интернету. Выберите Свойства. Дважды щелкните Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) или Протокол интернета версии 6 (TCP/IPv6) (в зависимости от выбора). Выберите Получать адрес DNS-сервера автоматически. Нажмите OK.

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3. Подтвердите настройки вашего приложения ExpressVPN

В приложении ExpressVPN нажмите > Опции > Общие. Убедитесь, что оба поля для Network Lock отмечены.

Убедитесь, что Управлять подключением для каждого приложения отдельно не отмечено. Нажмите OK.

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