Denne vejledning viser dig hvordan du løser DNS-brud, når du kører antivirus- eller onlinesikkerhedsprogrammer med ExpressVPN-appen.

Når du er forbundet til ExpressVPN, bruger din enhed ExpressVPN’s sikre DNS-servere til at køre DNS-forespørgsler.

Hvis du bruger ExpressVPN-appen sammen med antivirus- eller onlinesikkerhedsprogrammer som Norton 360 og Avast, kan antivirus- eller onlinesikkerhedsprogrammet forstyrre ExpressVPN-appen og instruere din enhed til ikke at bruge ExpressVPN’s DNS-servere. Dette kan føre til DNS-brud.

For at løse dette problem, følg trinene nedenfor. Efter hvert trin, kør brudtesten for at se, om problemet er løst. Hvis problemet er løst, kan du springe resten af trinene over.

Før du fortsætter, sørg for at du bruger den nyeste version af ExpressVPN Windows-appen.

1. Deaktiver browserudvidelsen og DNS- eller webfilterfunktionen i dit antivirus- eller onlinesikkerhedsprogram

Deaktiver enhver browserudvidelse tilknyttet dit antivirus- eller onlinesikkerhedsprogram, der kan forstyrre din ExpressVPN-app. (Dette vil ikke påvirke dit antivirus- eller onlinesikkerhedsprograms ydeevne.) Deaktiver også DNS- eller webfilterfunktionen i dit antivirus- eller onlinesikkerhedsprogram, så din enhed kun bruger ExpressVPN’s DNS-servere.

Forskellige antivirus- eller onlinesikkerhedsprodukter har forskellige navne for deres DNS- eller webfilterfunktion. For specifikke instruktioner, kontakt din antivirus- eller onlinesikkerhedsprogramudbyder.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

2. Sørg for at DNS er sat til Automatisk

Åbn Windows’ Kør kommando. Skriv ncpa.cpl og klik OK. I Netværksforbindelser vinduet, højreklik på din aktive internetforbindelse. Vælg Egenskaber. Dobbeltklik på Internetprotokol version 4 (TCP/IPv4) eller Internetprotokol version 4 (TCP/IPv6) (alt efter hvilken der er markeret). Vælg Hent DNS-serveradresse automatisk. Klik på OK.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

3. Bekræft dine ExpressVPN-app indstillinger

I ExpressVPN-appen, klik > Indstillinger > Generelt. Sørg for at de to bokse for Network Lock er markeret.

Sørg for Administrer forbindelsen på app-basis ikke er markeret. Klik på OK.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen