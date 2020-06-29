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Из этого руководства вы узнаете, как пользоваться функцией автовыбора и изменить локацию VPN-серверов на роутере с ExpressVPN.

Прежде чем начать, убедитесь, что установили ExpressVPN для роутеров.

Подключение при помощи функции автовыбора

По умолчанию вы будете автоматически подключены к наиболее подходящей локации при помощи функции Автовыбор. Алгоритм автовыбора находит локацию на основе таких параметров, как скорость загрузки, время отклика сервера и расстояние до сервера.

Если вы снова хотите подключиться при помощи функции автовыбора после подключения к другим VPN-локациям:

Войдите в панель управления своего роутера с ExpressVPN. Нажмите . Выберите локацию во вкладке Автовыбор.

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Подключение к другой локации VPN-серверов

Примечание. Узнайте, как выбрать подходящую локацию VPN-серверов.

Для подключения к другой локации VPN-серверов:

Войдите в панель управления своего роутера с ExpressVPN. Нажмите рядом с группой устройств, для которых вы хотите сменить локацию. Список VPN-локаций разделен на две вкладки: Рекомендуемые и Все локации. Во вкладке Рекомендуемые вы найдете лучшие для вас варианты в сети ExpressVPN. Во вкладке Все локации перечислены все доступные локации VPN-серверов по регионам. Вы можете разворачивать и сворачивать выпадающие списки при помощи кнопок и справа. Прокрутите список до конца и вы увидите другие варианты под заголовком Другие: Без VPN — устройства из этой группы не будут подключены ни к какой VPN-локации.

— устройства из этой группы не будут подключены ни к какой VPN-локации. Без Интернета — устройства из этой группы не будут иметь доступ в Интернет.

— устройства из этой группы не будут иметь доступ в Интернет. MediaStreamer — устройства из этой группы будут подключены к MediaStreamer. Узнайте больше о сервисе MediaStreamer .

Также вы можете искать определенную локацию VPN-серверов в поисковой строке. Для подключения к VPN-серверу выберите название локации.

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Подключение к нескольким VPN-локациям при помощи функции «Группы устройств»

Благодаря функции «Группы устройств» (доступна в версии 3.2.0 прошивки ExpressVPN для роутеров и более новых) вы можете создавать несколько групп устройств, каждая из которых будет подключена к своей локации VPN-серверов, а также распределять свои устройства по этим группам. Узнать больше о функции «Группы устройств».

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