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Из этого руководства вы узнаете, как пользоваться функцией автовыбора и изменить локацию VPN-серверов на роутере с ExpressVPN.
Прежде чем начать, убедитесь, что установили ExpressVPN для роутеров.
Содержание
Подключение при помощи функции автовыбора
Подключение к другой локации VPN-серверов
Подключение к нескольким VPN-локациям при помощи функции «Группы устройств»
Подключение при помощи функции автовыбора
По умолчанию вы будете автоматически подключены к наиболее подходящей локации при помощи функции Автовыбор. Алгоритм автовыбора находит локацию на основе таких параметров, как скорость загрузки, время отклика сервера и расстояние до сервера.
Если вы снова хотите подключиться при помощи функции автовыбора после подключения к другим VPN-локациям:
- Войдите в панель управления своего роутера с ExpressVPN.
- Нажмите.
- Выберите локацию во вкладке Автовыбор.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Подключение к другой локации VPN-серверов
Примечание. Узнайте, как выбрать подходящую локацию VPN-серверов.
Для подключения к другой локации VPN-серверов:
- Войдите в панель управления своего роутера с ExpressVPN.
- Нажмите рядом с группой устройств, для которых вы хотите сменить локацию.Список VPN-локаций разделен на две вкладки: Рекомендуемые и Все локации. Во вкладке Рекомендуемые вы найдете лучшие для вас варианты в сети ExpressVPN.Во вкладке Все локации перечислены все доступные локации VPN-серверов по регионам. Вы можете разворачивать и сворачивать выпадающие списки при помощи кнопок и справа.Прокрутите список до конца и вы увидите другие варианты под заголовком Другие:
- Без VPN — устройства из этой группы не будут подключены ни к какой VPN-локации.
- Без Интернета — устройства из этой группы не будут иметь доступ в Интернет.
- MediaStreamer — устройства из этой группы будут подключены к MediaStreamer. Узнайте больше о сервисе MediaStreamer.
Также вы можете искать определенную локацию VPN-серверов в поисковой строке.
- Для подключения к VPN-серверу выберите название локации.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Подключение к нескольким VPN-локациям при помощи функции «Группы устройств»
Благодаря функции «Группы устройств» (доступна в версии 3.2.0 прошивки ExpressVPN для роутеров и более новых) вы можете создавать несколько групп устройств, каждая из которых будет подключена к своей локации VPN-серверов, а также распределять свои устройства по этим группам. Узнать больше о функции «Группы устройств».
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN