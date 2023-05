O que uma VPN pode fazer? Me mostre

5 maneiras de usar sua VPN Veja agora

Importante: Se você estiver conectado à VPN mas não consegue acessar certos conteúdos, Se você estiver conectado à VPN mas não consegue acessar certos conteúdos, consulte este guia. Para obter assistência imediata,

Este guia mostrará a você como aproveitar o máximo da ExpressVPN para Netflix .

Assistir à Netflix conectado com a ExpressVPN melhora sua experiência de várias formas, incluindo:

Permitindo que você assista em segurança em qualquer rede

Prevenindo que seu provedor de Internet limite seu tráfego de streaming

Mantendo sua atividade na Netflix privada

Antes de acessar a Netflix

Antes de acessar a Netflix, você vai precisar de:

Uma assinatura ativa da ExpressVPN

Uma conta e assinatura ativa da Netflix

Se você estiver assistindo em um computador, você pode acessar a Netflix a partir de um navegador ao invés do aplicativo da Netflix. Para dispositivos móveis ou dispositivos de streaming, você pode instalar o aplicativo da Netflix para o respectivo dispositivo.

Você também vai precisar da seguinte instalação em seu dispositivo:

Aplicativo da ExpressVPN

Extensão do navegador da ExpressVPN (se você quiser acessar a Netflix em um navegador, como o Chrome, Firefox e Edge)

Para configurar o aplicativo da ExpressVPN e a extensão do navegador, consulte as instruções específicas para o seu dispositivo na próxima seção

Quais dispositivos funcionam com a ExpressVPN para Netflix?

A ExpressVPN é compatível com computadores, tablets, celulares, smart TVs, dispositivos de streaming e muito mais. Você pode utilizar o aplicativo da ExpressVPN ou configurar manualmente a ExpressVPN em:

Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Amazon Fire tablet

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Smart TVs

Chromecast com Google TV

Roteadores

Você também pode configurar manualmente a ExpressVPN em outros consoles de streaming que não suportam o aplicativo da ExpressVPN, incluindo:

Apple TV (4ª geração e mais recentes)

Apple TV (1ª, 2ª e 3ª geração)

Chromecast

Assistindo à Netflix com uma VPN

Windows ou Mac

iOS ou Android

Baixe e configure o aplicativo da ExpressVPN: iOS

Android No aplicativo, toque em . Conecte-se à localização de servidor a partir da qual você quer assistir. (Se houver mais de uma localização disponível para o mesmo país, escolha aquela que estiver mais próxima da sua localização física.) iOS

Android Confira seu endereço IP e execute um teste de vazamento de DNS para verificar se você está conectado com sucesso à VPN. Abra a Netflix.

Linux

Dispositivos de streaming ou smart TVs

O aplicativo da ExpressVPN é compatível com dispositivos de streaming selecionados que oferecem suporte integrado a VPNs:

Se você possuir esses dispositivos de streaming:

Você também pode configurar o MediaStreamer em seu dispositivo para acessar a Netflix.

Nota: O MediaStreamer não é uma VPN e não oferece os mesmos benefícios de segurança e privacidade de uma VPN. O MediaStreamer não possui uma interface gráfica para o usuário e você não pode alterar localizações no MediaStreamer. Ele é, contudo, mais rápido que uma VPN e é compatível com certos dispositivos de streaming que não funcionam com uma VPN, como Apple TV e determinadas smart TVs e consoles de jogos. Note que apenas a Netflix dos EUA pode ser transmitida no MediaStreamer.

Saiba mais sobre como configurar o MediaStreamer em sua TV.

ExpressVPN para roteadores

Importante: A ExpressVPN para roteadores requer um roteador Asus, Linksys ou Netgear compatível.

Você pode configurar a ExpressVPN para roteadores e conectar seus dispositivos ao roteador para assistir ao streaming.

Baixe e configure a ExpressVPN para roteadores. Conecte-se à localização de servidor a partir da qual você quer assistir executando o seguinte comando:

expressvpn connect

(Se houver mais de uma localização disponível para o mesmo país, escolha aquela que estiver mais próxima da sua localização física.) Confira seu endereço IP e execute um teste de vazamento de DNS para verificar se você está conectado com sucesso à VPN. Abra a Netflix.

Outras formas de assistir à Netflix com a ExpressVPN

Se você desejar assistir à Netflix em sua TV, mas não possuir um dispositivo compatível com VPN ou não quiser configurar o MediaStreamer, você ainda pode:

A Netflix vai me bloquear se eu assistir com uma VPN?

Embora a Netflix possa eventualmente restringir seu acesso enquanto estiver conectado com uma VPN, com a ExpressVPN você deve ser capaz de acessar a Netflix e assistir em segurança. De fato, quando você assiste à Netflix com a ExpressVPN, você pode realmente evitar limitação de largura de banda pelo seu provedor de Internet (ISP) que potencialmente pode reduzir a velocidade da sua Internet. Como assistir à Netflix é muito popular, alguns provedores de Internet restringem a largura de banda se eles percebem que há tráfego com Netflix. Mas a ExpressVPN oculta seu tráfego em um túnel criptografado de forma que provedores de Internet não podem ler seu tráfego e, assim, não podem realizar discriminações baseadas em conteúdo. Os resultados são velocidades de download mais rápidas, sem buffering, e um streaming mais suave com a Netflix.

Assistir com a ExpressVPN também pode desbloquear a Netflix em certas redes, incluindo a escola, escritório ou rede de Wi-Fi pública, que podem impor restrições à Netflix e outras plataformas de streaming.

Se, por qualquer razão, você não for capaz de asssistir o conteúdo que você deseja, tente seguir estas etapas para solucionar o problema.

Solução de problemas com streaming da Netflix

Se você estiver encontrando problemas e a ExpressVPN não funcionar com a Netflix, consulte estes guias:

Importante: Se você ainda estiver enfrentando problemas e a ExpressVPN não funcionar com a Netflix ou o problema não é mencionado nestes guias,

